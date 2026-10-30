Unico Sigorta'dan açıklama

Unico Sigorta'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimize, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından 1 Ekim 2026 tarihinde tebliğ edilen karar kapsamında uygulanan tedbirlerin kaldırıldığı, Kurumun 14 Ekim 2026 tarihli ve 1971 sayılı kararı ile bildirilmiştir.

Söz konusu tedbire konu olan işlem, hâkim hissedar grubumuz bünyesinde gerçekleştirilen grup içi hisse devrine ilişkin tescil sürecindeki bir husustan kaynaklanmıştır. İlgili işlemin düzeltilmesine yönelik süreç tamamlanmış, gerekli tescil işlemleri 8 Ekim 2026 tarihinde sonuçlandırılmış ve konuya ilişkin gerekli bildirimler SEDDK’ya yapılmıştır. Bunun ardından, uygulanan tedbirlerin kaldırıldığı Şirketimize resmen bildirilmiştir.

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Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla özellikle belirtmek isteriz ki, söz konusu tedbirler Şirketimizin mali yapısından, sigortacılık faaliyetlerinden veya sigortalılarımıza karşı yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesinden kaynaklanmamaktadır. Süreç, hâkim hissedar grubu bünyesindeki hisse devri işleminin tesciline ilişkin hususlarla sınırlıdır.

Unico Sigorta A.Ş., bu süreç boyunca sigortacılık faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürmüş; sigortalılarına, acentelerine, brokerlerine, iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına ve diğer tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmiştir. Tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte, faaliyetlerimiz olağan işleyişi içerisinde sürdürülmektedir.

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Şirketimiz açısından öncelik; sigortalılarımıza güvenilir hizmet sunmak, hasar ve tazminat süreçlerini etkin biçimde yürütmek, acente ve brokerlerimizle güçlü iş birliğimizi devam ettirmek ve hizmet sağlayıcılarımızla olan çalışma ilişkilerimizi aynı sorumluluk anlayışıyla sürdürmektir.

Unico Sigorta, kamuya açık finansal raporları ve ilgili kurumsal açıklamaları üzerinden takip edilebilen finansal sonuçları, kurumsal yönetim anlayışı ve mevzuata uyum konusundaki sorumluluğu doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir.

Kamuoyunun eksik veya gerçeği yansıtmayan bilgiler nedeniyle yanıltılmaması büyük önem taşımaktadır. Şirketimiz hakkında gerçeğe aykırı bilgi ve açıklamaların yol açabileceği zararları önlemek amacıyla gerekli değerlendirmeleri yapmakta; hukuka aykırı olduğu tespit edilen eylemlere karşı tüm yasal haklarımızı kullanma hakkımızı saklı tutmaktayız.

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Unico Sigorta A.Ş. olarak sigortalılarımıza, acentelerimize, brokerlerimize, hizmet sağlayıcılarımıza ve tüm iş ortaklarımıza duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle; güven, şeffaflık, mevzuata uyum ve sürdürülebilir hizmet anlayışımız doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."