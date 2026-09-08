Vestel'den altın madeni kararı

Vestel, yüzde 50 pay sahibi olduğu Meta'nın maden ruhsat devri konusundaki haberlere ilişkin dün açıklama yaptı.

Açıklamada yüzde 50 hissesine sahip olduğu Meta Nikel Kobalt Madencilik’in Manisa Gördes’teki altın madenine ait ruhsatın Polimetal Madencilik’e devredileceğini bildirdi.

Vestel'den KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Basında 7.09.2026 tarihinde, Şirketimizin %50 pay oranıyla sahip olduğu iştiraki Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Meta") maden ruhsatı devir işlemi hakkında çeşitli haberler yer almış olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9'uncu maddesi kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

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Meta ile Polimetal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Polimetal") arasında, Meta'nın madencilik faaliyetleri kapsamında sahip olduğu 60926 numaralı, IV. Grup kapsamında, Manisa ili, Gördes ilçesinde bulunan maden işletme ruhsatının Polimetal'e devrine ilişkin 7/9/2026 tarihinde bağlayıcı bir ruhsat devir sözleşmesi imzalanmıştır. İşlem, ilgili mevzuat uyarınca Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") onayına tabi olup, ruhsat devri gerekli onayların alınması ve devrin maden siciline şerh edilmesiyle tamamlanmış olacaktır. Altın madenciliği faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından en geç bir (1) yıl içerisinde, ilgili ruhsat Meta'ya bedelsiz olarak iade edilecektir.

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Söz konusu işlem, iştirakimiz Meta'nın stratejik öncelikleri arasında yer almayan altın ruhsatının devri suretiyle, etkin portföy yönetimi amacı taşımakta olup işlemin Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsolide finansal tablolarına etkisi bulunmamaktadır.