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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone Business ve Migrostan 5G destekli akıllı mağaza projesi

        Vodafone Business ve Migrostan 5G destekli akıllı mağaza projesi

        Vodafone Business ve Migros işbirliğiyle Caddebostan Migros MMM mağazasında 5G destekli akıllı mağaza projesi başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 13:01 Güncelleme:
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        5G destekli akıllı mağaza projesi

        Vodafone Business ve Migros işbirliğiyle Caddebostan Migros MMM mağazasında 5G destekli akıllı mağaza projesi başlatıldı.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business, farklı sektörlerdeki işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandıran yeni nesil bağlantı ve Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleriyle yenilikçi projelere imza atmayı sürdürüyor.

        Türkiye'nin 5G teknolojisine geçmesiyle Vodafone Business, Caddebostan Migros MMM mağazasında 5G destekli bağlantı altyapısı kurarak IoT tabanlı destek uygulamalarını hayata geçirdi.

        Vodafone Business'ın yüksek hızlı 5G kablosuz mobil erişim (Redbox Business Pro) altyapısı ve IoT tabanlı yeni uygulamalarının kullanıldığı proje, perakende sektöründe veri odaklı yönetimin somut bir örneği oldu.

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        Proje kapsamında kurulan "RedBox Business Pro" çözümüyle mobil teknolojilerde avantajlar elde ediliyor. 5G ile desteklenen kesintisiz ve güvenli bağlantı altyapısı, mağazadaki uygulama ve IT sistemlerinde daha yüksek erişilebilirlik ve hız sağlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, 5G ve ileri bağlantı teknolojilerinin yalnızca bir iletişim altyapısı değil, sektörlerin dönüşümünü hızlandıran stratejik bir güç olduğuna inandıklarını belirtti.

        Kestioğlu, Migros ile hayata geçirdikleri projenin, perakende sektöründe 5G, IoT ve veri analitiğinin birlikte nasıl somut değer yarattığının güçlü bir örneği olduğunu vurgulayarak, "Gerçek zamanlı veri yönetimi ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler sayesinde mağazalar satış noktaları olmanın yanında müşteri deneyimini yöneten dijital merkezlere dönüşüyor. Vodafone Business olarak, önümüzdeki dönemde de farklı sektörlerde 5G destekli yeni nesil kullanım senaryolarını yaygınlaştırmaya ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Migros Grubu Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı da Migros'un aynı zamanda bir perakende teknoloji şirketi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Migros, sektörün ilk AR‑GE merkezine sahip perakende şirketi. Bu sayede, süreçlerimizi daha verimli ve sürdürülebilir hale getiren yapay zeka destekli ileri analitik modeller ve öğrenme algoritmaları geliştiriyoruz. Veriye dayalı bu teknolojiler, Migros'un hem mağazacılık hem de dijital kanallarda müşteri deneyimini sürekli iyileştirmesini sağlıyor. Vodafone Business'ın 5G ileri bağlantı teknolojileri de bu güçlü dijital altyapımızı destekleyerek, mobil uygulamalarımızda hız, kesintisizlik ve kullanım kolaylığı sağlayacak."

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