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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem

        Yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem

        İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, gurbetçi vatandaşların Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili yaşadığı mağduriyetleri çözmek için harekete geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 22:49 Güncelleme:
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        Gurbetçilere kolaylık! Yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem

        Yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sanal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre uygulamadaki değişikler söyle sıralandı:

        Daha önce sadece tescil sahibinin aracı kullanmasına izin verilen uygulama, bazı şartların sağlanması durumunda sahibi dışındaki kişilerin de aracı kullanmasına imkân sunuyor. Yeni uygulamanın hayata geçmesi ile yabancı araç sahiplerinin, Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde, karşılaştıkları idari para cezası ve araç bağlama gibi sorunlarının büyük oranda çözülmesi bekleniyor.

        ALTSOY VE ÜSTSOY İÇİN YENİ KOLAYLIK

        İki bakanlığın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen düzenleme ile gurbetçilerin adına tescilli yabancı plakalı araçları; araç sahibinin Türkiye'de olması kaydıyla, kendileri araçta olmasa dahi ikamet yeri yurt dışında olan eşi, anne, baba, büyükanne, büyükbaba (üstsoy) ile çocukları ve torunları (altsoy) tarafından kullanılabilecek.

        ARAÇ SAHİBİNİN BULUNMASI HALİNDE KULLANIM İMKÂNI GENİŞLETİLDİ

        Yapılan düzenlemeyle ayrıca, araç sahibinin taşıtta bulunması şartıyla yabancı plakalı araçlar, ikamet yeri yurt dışında bulunan kişiler tarafından da kullanılabilecek. Bunun yanı sıra, acil durumlarda araç, araç sahibinin araçta bulunması kaydıyla Türkiye’de yerleşik kişilerce de kullanılabilecek.

        Bu düzenlemeyle birlikte, memleketlerine gelen gurbetçilerin uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmelerine imkân sağlanması, sürücü yorgunluğunun azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması da hedefleniyor.

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