Yapay zeka ajanları iş dünyasının yeni oyuncusu oldu

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) tarafından 2018’den bu yana düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, 11 Kasım’da Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleştirildi. Zirve’de yapay zeka ajanlarının iş dünyasına etkileri ve farklı sektörlerdeki uygulamaları ele alındı.

Program, Vizyon, Etki ve İnovasyon olmak üzere üç sahnede gerçekleşti. Vizyon Sahnesi’nde küresel gelişmeler ve stratejik yaklaşımlar tartışıldı. Etki Sahnesi’nde sektörel uygulamalara, İnovasyon Sahnesinde ise girişimlere ve yeni çözümlere odaklanıldı.

“YAPAY ZEKA AJANLARIYLA BİRLİKTE İŞ DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

Zirve, TRAI Kurucusu Halil Aksu’nun “Ajanlar Aramızda. Siz Neredesiniz?” başlıklı konuşmasıyla başladı. Yapay zeka ajanlarının teknolojinin gelişiminde yeni bir aşamayı temsil ettiğini belirten Halil Aksu, şunları söyledi: “Yapay zekada yeni bir döneme girdik. Artık sorularımızı yanıtlayan sistemlerin yanında, planlayan, araç kullanan ve işleri üstlenen ajanlarla çalışıyoruz. ‘Ajanlar Aramızda’ derken kurumlarda yaşanan bu değişimi anlatıyoruz. Ajanlar rapor hazırlıyor, üretim planlamasına katılıyor, müşteri taleplerini karşılıyor. Şimdi bu uygulamaları kurum geneline yaygınlaştırmamız ve yarattıkları değeri ölçmemiz gerekiyor. Bu dönüşümde başarı için kurumların açık bir stratejiye, güvenilir veriye ve çalışanların katılımına ihtiyacı var. Yönetimin desteği ve kurum kültürünün değişime uyumu da belirleyici. Türkiye’nin yapay zeka potansiyelini ekonomik değere dönüştürmesi, bu alanlarda atacağımız adımlara bağlı. Önümüzdeki dönemde değer yaratmaktaki farkı, yapay zekayı iş süreçlerine yerleştiren ve somut fayda üreten kurumlar yaratacak.”

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TÜRKİYE YAPAY ZEKADA NEREDE, EKONOMİYİ NASIL BİR GELECEK BEKLİYOR?

TRAI Kurucusu Halil Aksu, iki araştırmanın sonuçlarını ilk kez Zirve’de paylaştı. Türkiye Yapay Zeka Ekonomik Etki Raporu kapsamında, yapay zekanın Türkiye ekonomisine olası etkileri ve bu potansiyelin ekonomik büyümeye dönüşmesi için atılması gereken adımlar ele alındı. 350’den fazla kurumun katıldığı TRAI Yapay Zeka Araştırması 2026 ise kurumların yapay zeka stratejilerini, kullanım alanlarını ve uygulama düzeylerini ortaya koydu.

VİZYON SAHNESİ’NDE STRATEJİ VE EKONOMİK DEĞER KONUŞULDU

Vizyon Sahnesi’nde Zorlu Holding Teknoloji, Savunma ve Dijital İş Geliştirme Grup Başkanı Burak Aydın, kurumların yapay zeka dönüşümüne kültürel hazırlığını değerlendirdi. MIT Sloan School of Management Kıdemli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. George Westerman, yapay zekayla ekonomik değer yaratmanın yollarını ele aldı. Rebellions Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Sunghyun Park ise yapay zeka altyapılarının gelişimine odaklandı.

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Sahnede ayrıca kurumsal yapay zeka altyapıları, güvenli bulut teknolojileri ve yapay zeka ajanlarının pazarlamaya etkileri tartışıldı.

ETKİ VE İNOVASYON SAHNELERİNDE UYGULAMALAR ÖNE ÇIKTI

Etki Sahnesi’nde bankacılıkta yapay zeka ajanları, üretimde verimlilik, müşteri deneyimi ve kurumsal dönüşüm konuları ele alındı. Brisa Bridgestone Sabancı CDO’su Dr. Mustafa Tacettin ve Oyak–Akdeniz Chemson Global BT Lideri Hülya Yakışır, üretimde yapay zeka olgunluğunu değerlendirdi. Finans sektörü temsilcileri de bankacılıktaki uygulamalara ilişkin deneyimlerini paylaştı.

İnovasyon Sahnesi’nde girişimcilik, sağlık, savunma sanayi ve yapay zeka güvenliği konuşuldu. İTÜ ARI Teknokent CEO’su Prof. Dr. Atilla Dikbaş, Ar-Ge ve girişimcilik ekosisteminin dönüşümünü değerlendirdi. Diğer oturumlarda yapay zekanın tıp ve hematolojide kullanımı, savunma sanayisindeki uygulamaları, hukuk süreçlerinde otomasyon ve güvenli kullanım yaklaşımları tartışıldı.

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Sahne programlarının yanı sıra fuaye alanında yapay zeka çözümleri sergilendi. Teknoloji şirketleri, girişimler, yatırımcılar ve farklı sektörlerden profesyoneller, bilgi paylaşmak ve yeni iş birliği olanaklarını değerlendirmek üzere bir araya geldi.