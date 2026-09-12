Yapay zeka beyaz perdede: Gerçekten ayırt etmek zor

Diesel moda markasının kurucusu Renzo Rosso'nun hayatını konu alan "Be Brave" adlı belgesel, İtalya'da düzenlenen Venedik Film Festivali'nde perşembe günü izleyiciyle buluştu. Film, yapay zekanın ana akım sinemadaki kullanımını deneyen ilk yapımlardan biri oldu.

İtalyan yönetmen Francesco Carrozzini'nin yönettiği belgeselde gerçek röportajlar ve arşiv görüntülerinin yanı sıra yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülere de yer verildi. Yapay zekayla hazırlanan bazı sahnelerin gerçeğe son derece yakın olması nedeniyle izleyicilerin, görüntülerin bir bölümünün gerçek olmadığını anlamakta zorlanabileceği belirtildi.

REKLAM

VENEDİK FİLM FESTİVALİ'NDE YAPAY ZEKA TARTIŞMASI

Yapay zekanın yaratıcılık ve eğlence sektöründeki istihdam üzerindeki etkisine ilişkin tartışmalar, Venedik Film Festivali'nin de gündeminde yer aldı. Aralarında Amerikalı oyuncu George Clooney'nin de bulunduğu bazı yönetmen ve oyuncular, hızla gelişen teknolojinin oluşturduğu risklere dikkati çekti.

"Be Brave" filminin yapımcısı Lorenzo Mieli de yapay zekaya ilişkin endişeleri kabul etti ancak sektörün bu teknolojiyi tamamen reddetmek yerine onunla ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

Mieli, yapay zekanın düzenlenmesi, kontrol edilmesi, kötüye kullanılmasının ve bazı mesleklerin ortadan kalkmasının önlenmesi gerektiğini belirtti. Bununla birlikte teknolojinin çok iyi anlaşılması gerektiğini de söyledi. Mieli, yapay zekanın gelecekte yalnızca başka bir sanatsal araç haline gelmesini umduğunu ifade etti.

REKLAM

DIESEL'İ KÜÇÜK BİR DENİM ŞİRKETİNDEN DÜNYA MARKASINA DÖNÜŞTÜRDÜ

İtalya'nın kuzeydoğusundaki kırsal bir bölgede büyüyen Renzo Rosso, Diesel'i küçük bir kot pantolon şirketinden moda dünyasının en tanınan markalarından birine dönüştürdü.

Rosso, iş dünyasında alışılmışın dışına çıkması ve risk almaktan çekinmemesiyle tanındı.

Hayatının anlatıldığı bir film yapılması konusunda başlangıçta istekli olmadığını belirten Rosso, "Oldukça çılgın bir hayatım oldu. İnanılmaz şeyler yaptım. Ancak hayatımla ilgili bir film yapmakla ve herkese ne kadar harika ya da ne kadar havalı olduğumu anlatmakla ilgilenmiyordum" dedi.

REKLAM

Kendisini teknoloji meraklısı olarak tanımlayan Rosso, belgeselde yapay zeka kullanılacağını öğrendiğinde ise projeye sıcak baktığını ifade etti.

Rosso, "Vay canına. Bu tam benlik" dedi ve "Herkesten önce bir şeyler yapmayı seviyorum" ifadesini kullandı. İtalyan girişimciler arasında faks makineleri ve elektronik ticaret gibi araçları ilk kullanan isimlerden biri olduğunu da hatırlattı.

ÇOCUKLUĞU YAPAY ZEKAYLA YENİDEN CANLANDIRILDI

Belgeselde Rosso'nun hayatının günümüze ulaşan görüntülerin bulunmadığı dönemleri de yeniden oluşturuldu. Bu bölümler arasında Rosso'nun çocukluğuna ait sahneler de yer aldı.

REKLAM

Rosso, çocukluğuna ilişkin görüntü bulunmadığını belirterek, "Küçükkenki halimi konuşurken görmek gözlerimi yaşarttı" dedi.

Yönetmen Carrozzini ise yapay zekanın belgeselin tamamında kullanıldığını söyledi. Buna, Rosso'nun daha yaşlı dönemlerinin gerçek görüntülerden oluşuyormuş gibi göründüğü sahnelerin de dahil olduğunu belirtti.

Carrozzini, belgesel için Rosso'nun kendisinin tek bir karesinin bile çekilmediğini ifade etti.

Buna karşılık moda dünyasının önemli isimlerinden moda editörü Anna Wintour ve tasarımcı John Galliano ile yapılan röportajların gerçek olduğu belirtildi. Bu röportajlar, stilize edilmiş veya yeniden düzenlenmiş arka planların önünde gerçekleştirildi.

REKLAM

"YARATICILIĞIN YERİNİ MAKİNE ALAMAZ"

Rosso, yapay zekanın gelecekte tasarımcıların ve sanatçıların yerini alacağı yönündeki görüşleri ise reddetti.

"Yaratıcılığın yerini kesinlikle makine alamaz. İnsanlar temel olmaya devam ediyor" diyen Rosso, insan unsurunun önemini vurguladı.

"Be Brave", cumartesi günü sona erecek Venedik Film Festivali'nde yarışma dışı gösteriliyor.