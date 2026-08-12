T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında, Turkish Technology yürütücülüğünde gerçekleştirilen Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışmasında final heyecanı başladı. Havayolu sektöründe uçtan uca ağ planlaması ve bağlantı optimizasyonuna yönelik yenilikçi ve veri temelli çözümlerin geliştirilmesini amaçlayan yarışmada, 2026 yılında gerçekleştirilen 358 takım başvurusu arasından süreci başarıyla tamamlayan 10 ekip final sunumlarına katılmaya hak kazandı.

Yarışmanın final sunumları, 11 Ağustos tarihinde Turkish Technology Libadiye Yerleşkesinde gerçekleştiriliyor. Final aşamasında takımlar, havayolu sektörünün gerçek operasyonel ihtiyaçlarına yönelik geliştirdikleri optimizasyon çözümlerini jüriye sunarak kıyasıya mücadele edecek.

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HAVAYOLU AĞLARINDA DAHA GÜÇLÜ BAĞLANTILAR HEDEFLENİYOR

Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışmasının ana temasını “Rekabetçi Uçtan Uca Ağ Yapısı Optimizasyonu” oluşturuyor. Yarışma kapsamında katılımcılardan, mevcut uçuş programı üzerinde yapılacak optimizasyonlarla bağlantı kalitesinin iyileştirilmesi ve rekabetçi O&D (Origin & Destination) sayısının artırılmasına yönelik çözümler geliştirmeleri bekleniyor.

Katılımcılar, mevcut uçuş ağı ve operasyonel kısıtları dikkate alarak bağlantı kalitesini artıran, havayolu şirketlerine rekabet avantajı sağlayabilecek ve ölçülebilir performans iyileştirmeleri sunabilecek optimizasyon modelleri üzerinde çalışıyor. Bu yönüyle yarışma, yapay zeka ve veri odaklı teknolojilerin havayolu operasyonlarında daha etkin kullanılmasına yönelik yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini destekliyor.

ÖĞRENCİLER VE MEZUNLAR GERÇEK SEKTÖR PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM GELİŞTİRİYOR

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Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katılabildiği yarışmada takımlar en az 2, en fazla 4 kişiden oluşuyor. Yarışma, genç yeteneklerin akademik bilgi ve teknik yetkinliklerini gerçek bir sektör problemi üzerinde uygulamalarına imkan sağlarken; analitik düşünme, veri bilimi, model geliştirme ve yöneylem araştırması alanlarında deneyim kazanmalarına da katkı sunuyor.

Yarışma süreci Ön Değerlendirme Süreci, Teknik Çözüm Geliştirme ve Teslim ile Final Sunumları olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. 2026 yılında 358 takımın başvurduğu yarışmada, değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan 10 ekip finale yükseldi. Finalde yarışacak takımların üyeleri 8 farklı ilden geliyor.

10 TAKIM FİNALDE BULUŞUYOR

Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışmasının finalinde AeroMind, AETHER, AGUtech, Büke, Eternal Flights, Kara Ambar, ODTÜ Ambale, Optimus, Rota-AI ve SkyMind takımları mücadele edecek. Finalist ekipler, geliştirdikleri çözüm ve modelleri final sunumlarında jüriye aktararak yarışmanın son aşamasında dereceye girmek için yarışacak.

HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKA VE OPTİMİZASYONUN ROLÜ GÜÇLENİYOR

Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması, havayolu sektörünün karmaşık planlama ve bağlantı problemlerine gençlerin geliştirdiği teknoloji odaklı çözümlerle yaklaşmayı hedefliyor. Yarışma aracılığıyla yapay zeka, veri bilimi ve yöneylem araştırması gibi alanlardaki yetkinliklerin havayolu operasyonlarıyla buluşturulması ve sektörün geleceğine katkı sağlayabilecek uygulanabilir çözümlerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

11 Ağustos’ta Turkish Technology Libadiye Yerleşkesinde gerçekleştirilecek final sunumlarıyla birlikte yarışmanın kazananları belli olacak.