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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yapı Kredi Hollanda'da mevduatın yüzde 95'i Hollandalılar'dan oluşuyor

        Yapı Kredi Hollanda'da mevduatın yüzde 95'i Hollandalılar'dan oluşuyor

        Yapı Kredi Hollanda'nın kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Yapı Kredi Hollanda Genel Müdürü Pınar Salcı, bankanın Türkiye ile Hollanda arasındaki dış ticarette ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'daki Türk şirketlerinin yatırımlarını finanse ettiğini belirterek, "Finansmanı ise mevduat ile sağlıyoruz. Mevduat müşterilerimizin yüzde 94-95'i Hollandalılar" şeklinde konuştu. Salcı Türkiye'dekinin aksine Hollanda'da mevduat süresinin ortalama 1,5 yıl olduğunu ve 10 yıllık mevduat sahibi müşterileri bile olduğunu kaydetti.

        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 15:11 Güncelleme:
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        Yapı Kredi Hollanda'nın 30'uncu yılı

        1996 yılından bu yana Hollanda finans ekosisteminin bir parçası olan Yapı Kredi Hollanda, 30'uncu yılını kutluyor. Yapı Kredi Hollanda'nın kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Yapı Kredi Hollanda Genel Müdürü Pınar Salcı, bankanın Türkiye ile Hollanda arasındaki dış ticarette ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'daki Türk şirketlerinin yatırımlarını finanse ettiğini belirterek, "Finansmanı ise mevduat ile sağlıyoruz. Mevduat müşterilerimizin yüzde 94-95'i Hollandalılar" şeklinde konuştu.

        Salcı Türkiye'dekinin aksine Hollanda'da mevduat süresinin ortalama 1,5 yıl olduğunu ve 10 yıllık mevduat sahibi müşterileri bile olduğunu ayrıcı takipteki kredi oranınnı da yüzde yarım olduğunu kaydetti.

        Toplantıda verilen bilgilere göre 4,4 milyar Euro bilanço hacmi bulunan bankada bu tutarın 2,4 milyar Euro'su kurumsal bankacılıktan geliyor. Yüzde 10 özsermaye karlılığına sahip Yapı Kredi Hollanda, Türkiye'den çeşitli coğrafyalara açılan şirketlerin yanında olurken, Türkiye ile iş yapan ya da yapmak isteyen Avrupalı şirketlere de hizmet veriyor.

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        TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDA KÖPRÜ

        Yapı Kredi Hollanda Genel Müdürü Pınar Salcı, bankanın 30 yıllık yolculuğuna ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Yapı Kredi Hollanda olarak 30 yıldır Hollanda finans sisteminin güçlü ve güvenilir oyuncularından biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlam bilançomuz, disiplinli risk yaklaşımımız ve köklü kurumsal mirasımız sayesinde müşterilerimizin tasarruflarını güvenle değerlendirmelerine destek olurken; şirketlerin uluslararası ticarette ve yatırım finansmanında ihtiyaç duyduğu finansal çözümleri de bütüncül bir bakış açısıyla sunuyoruz. Bizim için Yapı Kredi Hollanda, yalnızca bir banka değil; Türkiye ile Avrupa arasında güvene, deneyime ve sürdürülebilir büyümeye dayanan güçlü bir köprü.”

        Yapı Kredi Hollanda, Türkiye’de üretim yaparak yurt dışına açılmak isteyen şirketlere sunduğu çözümler ve yurt dışında yatırım yapan firmalara sağladığı finansmanla, özellikle Avrupa pazarına erişim, ticaretin ve yatırımın finansmanı ile operasyonel süreçlerin yönetimi alanlarında önemli bir rol üstleniyor.

        KRİTİK ALANLARDA REHBERLİK EDİYOR

        Pınar Salcı, bu alandaki yaklaşımlarını şu sözlerle aktardı: “Türkiye’nin üretim gücünün Avrupa pazarlarıyla buluşmasında finansal kurumlara önemli bir sorumluluk düşüyor. Yapı Kredi Hollanda olarak biz, Türkiye’de üretip dünyaya açılmak isteyen şirketlerin ihtiyaçlarını yakından tanıyor; yerel regülasyonlara uyum, finansal risk yönetimi, nakit akışı ve operasyonel süreçler gibi kritik alanlarda müşterilerimize rehberlik ediyoruz. Avrupa’nın kalbinde yer alan Hollanda’daki konumumuz, bize hem Türkiye’den dünyaya açılan şirketler hem de Türkiye ile ticaret yapmak isteyen uluslararası kurumlar için stratejik bir avantaj sağlıyor.”

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        Yapı Kredi Hollanda’nın yalnızca Türkiye bağlantılı ticaret akışlarında değil, uluslararası iş dünyasının farklı ihtiyaçlarında da çözüm ortağı olarak konumlandığını vurgulayan Salcı, “Bugün hizmet modelimiz, belli bir müşteri grubuyla sınırlı değil. Bizim faaliyet alanımız Hollanda’da yaşayan bireylerden Avrupa’da faaliyet gösteren şirketlere, Türkiye ile ticaret yapan kurumlardan uluslararası yatırım ile büyüme hedefi olan firmalara kadar geniş bir yelpazede. Ayrıca özel bankacılık alanındaki faaliyetlerimizle de çok kültürlü bir müşteri tabanına hizmet veriyoruz. Bu çeşitlilik, Yapı Kredi Hollanda’nın en önemli güçlerinden biri” dedi.

        HOLLANDA'DA HERKESE AÇIK

        Yapı Kredi Hollanda, bireysel müşterilere yönelik sunduğu tasarruf ürünleriyle de dikkat çekiyor. “Euro Plus Tasarruf Hesabı” ve “Euro Plus Vadeli Mevduat” ürünleri, rekabetçi faiz oranları ve esnek yapılarıyla öne çıkarken; banka, Hollanda mevduat garanti sistemi kapsamında faaliyet göstererek müşterilerine güvenli bir birikim ortamı sunuyor.

        Pınar Salcı, tasarruf ürünlerine ilişkin olarak, “Yapı Kredi Hollanda olarak tasarruf ürünlerimizi yalnızca belirli bir kitleye değil, Hollanda’da birikimlerini güvenilir, rekabetçi ve erişilebilir bir yapıda değerlendirmek isteyen tüm müşterilerimize sunuyoruz. Faiz politikamızı Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasıyla uyumlu şekilde şekillendiriyor; riskleri dengeli biçimde yönetirken müşterilerimize piyasa koşullarına uygun, sürdürülebilir getiri imkânı sağlıyoruz. Güven, erişilebilirlik ve şeffaflık, bireysel bankacılık yaklaşımımızın merkezinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

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        ODAKTA DİJİTALLEŞME VAR

        Dijitalleşmeyi odağına alan Yapı Kredi Hollanda, geliştirdiği dijital müşteri edinimi uygulamasıyla kullanıcılarına hızlı, güvenli ve pratik bir deneyim sunuyor. iOS ve Android platformlarında kullanılabilen uygulama sayesinde müşteriler, birkaç dakika içinde hesap açabiliyor ve bankacılık işlemlerini güvenli şekilde gerçekleştirebiliyor.

        Salcı, dijitalleşmenin bankacılığın geleceğindeki belirleyici rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Müşterilerin beklentileri hızla değişiyor. Bugün bankacılıkta güven kadar hız, kolaylık ve erişilebilirlik de belirleyici hale geldi. Biz de Yapı Kredi Hollanda olarak teknoloji yatırımlarımızla müşterilerimize daha hızlı, daha kolay ve daha erişilebilir bir bankacılık deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Dijitalleşmeyi yalnızca operasyonel bir dönüşüm değil, müşteri deneyimini güçlendiren stratejik bir alan olarak görüyoruz.”

        Yapı Kredi Hollanda’nın 30 yıllık deneyimini geleceğe taşıyacak güçlü bir vizyona sahip olduğunu belirten Salcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Önümüzdeki dönemde hedefimiz; Hollanda’daki güçlü konumumuzu daha da ileri taşırken, Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik bağların gelişimine katkı sağlamaya devam etmek. Uluslararası ticaretin dönüşümünü, Türkiye’den yurt dışına yapılan yatırımların rotalarını, dijitalleşmenin yarattığı fırsatları ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. 30 yıllık deneyimimizden aldığımız güçle, gelecek 30 yılda da bireysel, özel bankacılık ve kurumsal müşterilerimiz için güvenilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir finansal yol arkadaşı olmayı sürdüreceğiz.”

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