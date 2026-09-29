Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO'su Mert Altınkılınç: “Döngüsel Bereket yaklaşımıyla sürdürülebilirlik dönüşümümüze devam ediyoruz”

Dondurulmuş gıda ve konserve kategorisinde SuperFresh, donuk fırıncılıkta DFU, yağ kategorisinde Bizim Yağ, Terem, Luna, Yayla, Sabah ve Halk, sürülebilir peynir kategorisinde Ülker Sürmix markalarını bünyesinde barındıran Besler, 1 Ocak-31 Aralık 2025 dönemini kapsayan 9. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını "Döngüsel Bereket" anlayışıyla “Doğadan Başlar- Doğayı Besler, Birlikte Değer Kazanır- Değeri Besler ve Geleceğe Taşınır- Geleceği Besler” şeklinde üç stratejik eksende ele alan Besler’in 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği uygulamaları bu yaklaşımın sahadaki karşılığını yansıtıyor.

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Doğayı Besler Ekseninde Yatırımlar ve Somut Sonuçlar

Besler, 2025 yılında doğal kaynakların korunmasını üretim süreçlerinin temel unsurlarından biri olarak ele aldı. Şirket, 21,7 milyon TL’yi aşan yatırımla 26 enerji verimliliği projesini hayata geçirirken, tamamlanan çalışmalar sayesinde 8.569 MWh enerji tasarrufu sağladı. Operasyonlarından kaynaklanan toplam Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını ise bir önceki yıla göre yüzde 21 azalttı. Besler, Afyon Emirdağ Fabrikası’nda çatı GES yatırımının kurulum sürecini başlattı. Earthworm Foundation ile başlatılan iş birliği kapsamında ise tedarik zincirinde izlenebilirliğin güçlendirilmesi ve ormansızlaşma risklerinin uydu tabanlı teknolojiler aracılığıyla daha etkin biçimde yönetilmesi hedefleniyor.

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Değeri Besler ekseninde Üretici, Çalışan ve Toplum Odaklı Değer Yaratımı

Sürdürülebilir büyümenin değer zincirindeki tüm paydaşlarla birlikte mümkün olduğuna inanan Besler, 2025 yılında “Değeri Besler” yaklaşımını çalışanlara, üreticilere ve topluma yönelik uygulamalarla güçlendirdi. Şirket, tarımsal ham madde alımlarının yüzde 88,2’sini sözleşmeli tarım modeliyle gerçekleştirirken; çiftçilere alım garantisinin yanı sıra eğitim, finansal destek ve ziraat mühendisleri aracılığıyla danışmanlık sağladı.

Tarımda fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla yürütülen Tarımın Kadın Yıldızları projesi kapsamında, yıl boyunca düzenlenen 18 eğitim programına 2 bin 181 kadın üretici katıldı. Projenin etkisini üretimden tüketiciye taşıyan Besler, kadın üreticilerin emeğini görünür kılan Ege’den Hasat Bezelye’yi tüketicilerle buluşturdu. Tarımın Genç Yıldızları Staj Programı ile gençleri de sürece dahil ederek tarım sektöründe kapsayıcılığın güçlendirilmesine katkı sağladı.

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Geleceği Besler Ekseninde Ar-Ge, İnovasyon ve Yeşil Dönüşüm Yatırımları

Besler, tarladan sofraya uzanan değer zincirinin geleceğini şekillendirecek çözümler geliştirmek amacıyla Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarını sürdürdü. Şirketin 2025 yılı Ar-Ge yatırımları 90,7 milyon TL’ye ulaşırken, yıl içinde 14 proje tamamlandı ve 22 projedeki çalışmalar devam etti.

Atık yağların değerlendirilmesi, biyobazlı ambalajların geliştirilmesi, patates işleme süreçlerinde ortaya çıkan yan ürünlerin yeniden kullanılması ve fonksiyonel gıda bileşenlerinin geliştirilmesine yönelik projelerle döngüsel ekonomi yaklaşımı inovasyonla desteklendi. Bu alandaki öncü çalışmalardan biri olan SAFER Akıllı Tarla Karar Destek Platformu ile ürün kalitesinde yaklaşık yüzde 24, verimlilikte yüzde 17 artış sağlanırken, kaynak kullanımı yüzde 40 azaltıldı.

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Besler, inovasyon çalışmalarının tüketiciye yansıması olarak 2025 yılında dondurulmuş ve konserve gıda, yağ ve donuk fırıncılık kategorilerinde 50 yeni ürünü pazara sundu. Şirket ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile imzaladığı, 25 milyon Euro tutarında ve yedi yıl vadeli finansman anlaşmasıyla yeşil dönüşüm yatırımları ve kapsayıcı kalkınma hedefleri için ilave kaynak sağladı.

“Döngüsel Bereket yaklaşımıyla sürdürülebilirlik dönüşümümüze devam ediyoruz”

Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO'su Mert Altınkılınç, gıda sektörünün geleceğinin; doğal kaynakların korunduğu, üreticinin güçlendirildiği, teknolojinin etkin kullanıldığı ve güvenli gıdaya sürdürülebilir erişimin sağlandığı bir değer zinciriyle mümkün olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

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“Bizim için bereket; doğadan aldığımız değeri korumak, değer zincirimizdeki tüm paydaşlarımızla birlikte çoğaltmak ve gelecek nesillere taşımak demek. Çiftçiden başlayarak üretim, işleme ve dağıtım süreçleri üzerinden sofraya uzanan bu zincirin her aşamasında toprağı koruyan, kaynakları verimli kullanan, israfı azaltan ve değer yaratan bir anlayışla hareket ediyoruz. Tarımdan Ar-Ge’ye, enerji verimliliğinden inovasyona kadar attığımız her adımı, geleceğin sürdürülebilir gıda değer zincirine yönelik uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz. Herkesin güvenli ve yüksek kaliteli gıdaya erişimini sağlama misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”