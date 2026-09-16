Yıldız Holding "Senenin Yıldızları" ödülleri 18'inci kez sahiplerini buldu

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen törende 8 kategoride toplam 22 ödül verildi. Bu yıl güncellenen kategorilerle 200'ün üzerinde proje başvurusu yapılırken, jüri değerlendirmesi ve çalışanların oyları sonucunda 59 finalist arasından 21 proje ödüle layık görüldü.

En yüksek başvuru "Operasyonel Mükemmellik" kategorisinde gerçekleşirken, "Büyümeye Katkı", "Müşteriyi Kazanmak" ve "İnsana Yatırım" kategorileri izledi.

Senenin Yıldızları Ödülleri'nde her yıl farklı bir temanın belirlendiği Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü ise bu yıl "Teknolojiyle Değer Yaratanlar" kategorisinde verildi.

REKLAM

Bu kategorilerin yanı sıra, "Geleceği Şekillendirmek", "Sinerji" ve "Sürdürülebilir Etki" kategorilerinde de ödüller verildi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü tarafından değerlendirilen özel ödülde, teknolojiyi değer üretmenin somut bir aracına dönüştüren, ölçülebilir ve sürdürülebilir sonuçlar yaratan, farklı şirketlere örnek olabilecek nitelikte projeler öne çıktı.

"YILLAR İÇİNDE BÜYÜDÜK, DÜNYAYA YAYILDIK"

Törende konuşma yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, farklı ülkelerden, farklı kültürlerden çalışma arkadaşlarının İstanbul'da bir araya gelmesinin mutluluk verdiğini belirterek, "Yıllar içinde büyüdük, dünyaya yayıldık ama bizi bir arada tutan değerlerimiz ve birlikte başarmanın heyecanı hiç değişmedi. Başarı kadar o başarıyı fark etmenin, takdir etmenin ve birlikte kutlamanın da çok kıymetli olduğuna inanıyorum. 'Mutlu Et Mutlu Ol' anlayışımız da tam olarak bunu söylüyor; dünyanın neresinde olursak olalım birlikte başarmak, başarıyı birlikte kutlamak ve bu mutluluğu çoğaltmak." dedi.

REKLAM

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü de Senenin Yıldızları'nın Holding'in güçlü kurum kültürünü yansıtan önemli bir buluşma olduğunu dile getirdi.

Yıldız Holding ve şirketlerinde sürdürülebilir başarının arkasında, değişen ihtiyaçları öngörerek kendini sürekli yenileyen ve yeni fikirleri somut sonuçlara dönüştüren güçlü bir kültürün olduğunu aktaran Tütüncü, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu yıl 18'inci kez düzenlenen Senenin Yıldızları, bu kültürün en önemli yansımalarından biri olarak, her geçen yıl güncellenen kategorileri ve genişleyen kapsamıyla öne çıkıyor. Bu yılki 'Teknolojiyle Değer Yaratanlar' teması da bu anlayışın bir yansıması, çünkü geleceğe liderlik etmek fikirleri değere dönüştürmekten geçiyor, teknoloji de bu dönüşümün stratejik kaldıracı. Biz bu dönüşümü yalnızca takip etmiyor, teknolojiyi iş yapış biçimlerimizi geliştiren ve çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini destekleyen bir araç olarak görüyor, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerimizin geleceğini bu anlayışla şekillendirmeyi hedefliyoruz. Bu strateji, 'Mutlu Et, Mutlu Ol' anlayışıyla kararlılıkla sahiplenen çalışma arkadaşlarımızla anlam kazanıyor."

REKLAM

LİDERLER PANELİNDE SEKTÖRLERİN GELECEĞİ KONUŞULDU

Program kapsamında düzenlenen liderler paneline pladis Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Bölge Başkanı Tim Brett, Yıldız Holding Perakende Grubu Başkanı ve ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel ile Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO'su Mert Altınkılınç katıldı.

Panelde, değişen tüketici beklentilerinin değer, beslenme, verimlilik ve sürdürülebilirlik ekseninde sektörleri nasıl yeniden şekillendirdiği, üretimden markalara, tedarik zincirinden perakendeye uzanan değer zincirinde rekabet gücünü belirleyen dinamikler, yerel mirası güçlü markaların küresel ölçekte nasıl büyütülebileceği ve geniş bir ekosistemde ortak başarıyı mümkün kılan işbirliği kültürü ele alındı.

REKLAM

TEKNOLOJİ VE İNSAN AYNI SAHNEDE BULUŞTU

Sanatçı ve besteci Mehmet Ünal ile ekibinin sunduğu Kozmik Senfoni özgün bir deneyim olarak katılımcılarla buluştu. Kozmik Senfoni, teknolojinin insanın yerini alan değil, insan yaratıcılığını ve ifade gücünü destekleyen bir araç olarak kullanılabileceğini ortaya koyarken, Senenin Yıldızları'nın birlikte üretme, yenilikçi düşünme ve geleceğe hazırlanma yaklaşımını da sahneye taşıdı.