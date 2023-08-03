EKPSS bu yıl var mı? EKPSS ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihte alınacak?
Her iki yılda bir kez uygulanan Engellik Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)'nin tekrar ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 24 Nisan 2022 yılında düzenlenen EKPSS sınavının bu yıl da olup olmadığı ve başvuruların hangi tarihte olacağı gündem olmuş durumda. İşte, gelecek EKPSS sınavı için detaylı bilgiler...
Engelli bireylerin kamuda görev alıp çalışabilmelerini sağlayan ve her 2 yılda bir kez yapılan Engellik Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)'nın tarihi 2024 olarak açıklandı. Peki, kamuda görev almak isteyen engelli vatandaşların araştırdığı yeni EKPSS başvuruları ne zaman? İşte, ayrıntılar...
2024 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin yayınladığı sınav takvimine göre, EKPSS başvuruları 27 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvuru işlemlerini ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. EKPSS’ye katılmak isteyen adayların bu tarihler arasında başvurularını tamamlamaları önemlidir.
EKPSS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. Engelli Sağlık Kurulu Raporu: EKPSS'ye girebilmek için öncelikle engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmanız gerekmektedir.
EKPSS SINAVINA GİREBİLMEK İÇİN EĞİTİM DÜZEYİ ŞARTI NEDİR?
EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.