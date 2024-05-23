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        Haberler Bilgi EKPSS SONUÇLARI sorgulama sonuç.ösym sayfası: 2024 EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        EKPSS sonuçları sorgulama: 2024 EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

        EKPSS sonuçları için artık heyecan dorukta. ÖSYM takvimine göre; 28 Nisan'da düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları bugün açıklanacak. Sınava katılım gösteren adaylar ÖSYM'nin son dakika 'EKPSS sonuçları açıklandı' duyusunu beklemeye devam ediyor. İşte, ÖSYM sonuç ekranı ile EKPSS sonuçları sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 10:33 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:33
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        ÖSYM tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Memur olma hayaliyle sınavda ter döken binlerce aday EKPSS sonuçlarına kilitlendi. Sınav kapsamında değerlendirmelerin sonucunda lise mezunu adaylar için EKPSSP1, ön lisans mezunları için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanı hesaplanacak. Peki, 2024 EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar..

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        EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuza göre; 28 Nisan’da düzenlenen EKPSS sınavının değerlendirme işlemleri sona erdi. Ancak EKPSS sonuçları henüz adayların erişimine açılmadı.

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        EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları 23 Mayıs 2024 Perşembe günü açıklanacak. EKPSS sınav sonuçlarının bugün öğleden sonra saat 13.00 sularında erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

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        EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

        EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

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