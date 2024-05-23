ÖSYM tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Memur olma hayaliyle sınavda ter döken binlerce aday EKPSS sonuçlarına kilitlendi. Sınav kapsamında değerlendirmelerin sonucunda lise mezunu adaylar için EKPSSP1, ön lisans mezunları için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanı hesaplanacak. Peki, 2024 EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar..