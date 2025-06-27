Ekrem Memnun: Karakterimizi ortaya koyamadık

Karşılaşmanın ardından Barış ve Dostluk Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ekrem Memnun, "Söylenecek pek bir şey yok. Bugün basketbol adına sahada fazla bir şey gösteremedik. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Tutkumuzu sahaya yansıtamadık. Bugün takım karakterimizi ortaya koyamadık. Bu bir turnuva. Şimdi önümüzde başka bir gün var. Dünya Kupası için başka bir fırsatımız olacak. Problemlerimizi konuşacağız. Litvanya maçında çıkıp savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın sergilediği performansın nedenlerini bulmaya çalışacaklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Bu performansın sebebini bilemiyorum. Sahaya enerji ve karakter koyamadık. Takımımızı tanımlayan tutkuyu gösteremedik. Buna sahibiz ama bugün olmadı. Belki yorgun olabiliriz. Diğer yandan hakemler de iyi değildi. Bu sonucun nedenlerine bakacağız." diye konuştu.