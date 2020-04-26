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Ekvador'da ailesine öldüğü söylenen 74 yaşındaki hastanın yaşadığı ortaya çıktı. Hastanın komadan çıkmasıyla hem doktorlar hem hastanın ailesi şok yaşadı.

Koronavirüs nedeniyle Ekvador'da sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Ailesine öldüğü söylenen Covid-19 hastasının yaşadığı ortaya çıktı. Alba Maruri, mart ayında solunum zorluğu ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. 27 Mart tarihinde 74 yaşındaki Maruri'nin hayatını kaybettiği söylendi. Morgda cenazeyi görmeye giden aileye virüs bulaşmasını engellemek için cenaze uzaktan gösterildi.

HAFTALAR SONRA KOMADAN ÇIKINCA...

Maruri'nin yeğeni, tam olarak göremese de cenazenin teyzesine ait olduğunu düşündüğünü söyledi. Bunun üzerine cenazenin külleri aileye gönderildi. Ancak öldüğü düşünülen kadın haftalar sonra komadan çıktı.

Maruri, uyanıp ismini söylediğinde doktorlar şok yaşadı. Ancak asıl şaşkınlığı ise Maruri'nin ailesi yaşadı. Ülkede salgının en yoğun olduğu Guayaquil kentinde yaşanan olayın hasta karışıklığından kaynaklandığı anlaşıldı. Bunun üzerine hastaneden bir ekip aileyi evlerinde ziyaret ederek özür diledi. Salgın nedeniyle hastanelerde kaos oluştuğunu söylediler. Karmaşıklığın giderilmesini isteyen aile, cenaze işlemleri için verdikleri paranın iade edilmesini istedi.