        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş El Bilal Toure: Kişisel hedefim çok gol atmak! - Beşiktaş Haberleri

        El Bilal Toure: Kişisel hedefim çok gol atmak!

        Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, hedefinin "çok gol atmak" olduğunu söyledi.

        Giriş: 29.08.2025 - 21:03 Güncelleme: 29.08.2025 - 21:03
        "Kişisel hedefim çok gol atmak!"
        Siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu YouTube'da paylaştığı videoda Malili santrforun açıklamaları yer aldı.

        İtalya temsilcisi Atalanta'dan şarta bağlı satın alma maddesiyle 1 sezonluğuna kiralanan Toure, Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek "Bu kadar büyük bir kulüpte bulunmak benim için bir onur. Ben de işimi yaparak kulübe yardım edebileceğim için mutluyum." diye konuştu.

        Beşiktaş'ı daha önceden tanıdığını aktaran 23 yaşındaki futbolcu, "Benim ilgimi çeken projenin kendisi oldu. Bana anlatılan projeyi sevdim ve Beşiktaş'a gelmeye karar verdim. Zaten kulübü ve taraftarı tanıyordum. Sıra dışı bir taraftar topluluğu olduğunu biliyorum. Çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olan bir kulüp. Bu ihtişamlı taraftar, takım için sürekli itici güç. Benim de buraya gelmemde katkısı büyük oldu." ifadelerini kullandı.

        El Bilal Toure, işinin gol atmak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bu formayı giyen çok büyük oyuncular oldu. Dolayısıyla bu formayı giymek gururumu okşadı. Ben işimi yaparım, teknik direktörüm benden ne istiyorsa onu yaparım. Mevkiim santrafor. Haliyle, işim gol atmak. Amacım her zaman takıma yardım etmek. Hücum ya da savunma fark etmez, esas olan en iyi halimle sahada olmak. Çok fazla insanla konuştum. Aileme bile danıştım ama her şeyden önce bireysel bir tercihti. Bana anlatılan projeyi sevdim. Şimdi, çalışmak ve kendimi kanıtlamak benim elimde. Her şeyden önce takım için sıkı çalışmak geliyor. Defansif ya da ofansif fark etmez. Elimdeki bütün imkanlarla takıma yardım etmek istiyorum. Tabii ki bunlar, teknik direktörün benden istedikleri ile de ilgili. Elimden gelenin en iyisini yapmak sahadaki ilk amacım. Tabii söylediğim gibi ben bir santraforum. Çok gol atmak benim görevim. Yani kişisel hedefim çok gol atmak."

        İstanbul ve Beşiktaş'taki ilk izlenimlerini aktaran Toure, "İnsanlar çok sempatik ilk günden bunu fark ettim, iyi karşılandım. Havaalanından itibaren iyi karşılandım. Bu benim için önemliydi. Sevildiğimi hissettim ve cesaretim arttı. Öncelikle karşılama için teşekkür ederim. Sosyal medyadan çok sayıda etkileşim aldım. Beni şimdiden sahiplendiler. Şimdi çalışma sırası bende. Burada olmayı hak ettiğimi kanıtlamalıyım." diyerek sözlerini tamamladı.

