        Haberler Gündem Güncel El frenini unuttu, 4 metreden düştü! | Son dakika haberleri

        El frenini unuttu, 4 metreden düştü!

        İstanbul Kağıthane'de inanılmaz kaza meydana geldi. Olayda bir sürücü, el frenini çekmeyi unuttuğu hafriyat kamyonunu durdurmaya çalışırken 4 metre yükseklikten düştü. Kaza anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 10:44
        El frenini unuttu, 4 metreden düştü!

        İstanbul Kağıthane'de el frenini çekmeyi unuttuğu hafriyat kamyonunu durdurmaya çalışan sürücü, aracın çarpması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

        İHA'nın haberine göre aracın demir korkuluklara çarparak durması faciayı önlerken, kaza anı kameraya yansıdı.

        4 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

        Olay, Kağıthane Karameşe Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat kamyonunun sürücüsü, el frenini çekmeyi unuttuğu aracını yol kenarına park etti. Sürücünün inmesinin hemen ardından araç hareket etmeye başladı. Aracın rampadan kaydığını gören sürücü, neye uğradığını şaşırdı ve aracı eliyle durdurmaya çalıştı.

        Araç elektrik direğine, yol kenarındaki demir korkuluklara ve sürücüye çarparken, dengesini kaybeden talihsiz adam ise yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazayı görenler yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü noktadan çıkarılan talihsiz adam olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonunun demir korkuluklara çarparak durması büyük bir faciayı önledi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde rampadan kayan aracın demir korkuluklara çarparak durduğu, sürücünün düştüğünü gören vatandaşların ise yardıma koştuğu görülüyor. Kaza anını gören Şükrü Durmuş ise "Şoför yerdeyken kamyon yürümeye başladı ve kendisine çarptı. Şoför yere düştü. Kamyon aşağı attı adamı. Yere indi iner inmez de kamyon yürüdü" dedi.

