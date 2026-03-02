El frenini unuttu, 4 metreden düştü!

İstanbul Kağıthane'de el frenini çekmeyi unuttuğu hafriyat kamyonunu durdurmaya çalışan sürücü, aracın çarpması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

İHA'nın haberine göre aracın demir korkuluklara çarparak durması faciayı önlerken, kaza anı kameraya yansıdı.

4 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay, Kağıthane Karameşe Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat kamyonunun sürücüsü, el frenini çekmeyi unuttuğu aracını yol kenarına park etti. Sürücünün inmesinin hemen ardından araç hareket etmeye başladı. Aracın rampadan kaydığını gören sürücü, neye uğradığını şaşırdı ve aracı eliyle durdurmaya çalıştı.

Araç elektrik direğine, yol kenarındaki demir korkuluklara ve sürücüye çarparken, dengesini kaybeden talihsiz adam ise yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazayı görenler yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü noktadan çıkarılan talihsiz adam olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonunun demir korkuluklara çarparak durması büyük bir faciayı önledi.