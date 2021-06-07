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El Salvador'da Bitcoin resmi para birimi oluyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele gelecek hafta Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak tanımlayan yasa teklifini kongreye yollayacağını açıkladı. Yasanın kongreden geçmesiyle El Salvador Bitcoin'i resmi bir para birimi olarak tanıyan ilk ülke olacak. Şu anda ülkede para birimi olarak ABD Doları kullanılıyor

El Salvador'da Bitcoin resmi para birimi oluyor
HABERTURK.COM

El Salvador Bitcoin'i yasal bir ödeme aracı olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Miami'de düzenlenen Bitcoin 2021 Konferansı'na video mesaj yollayan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele gelecek hafta Bitcoin'i ödeme aracı olarak tanımlayan yasayı kongreye yollayacağını açıkladı.

Söz konusu yasayla beraber ülkede kripto parayla ticaret yapılmasının önünde herhangi bir engel kalmayacak. El Salvador'da şu anda para birimi olarak ABD Doları kullanılıyor. Yasanın kongreden geçmesiyle dolarla beraber Bitcoin de günlük işlemlerde kullanılmaya başlayacak.

Bukele, mesajında bu kararın kısa vadede ülkede istihdamı ve finansal erişimi artıracağını belirtti. NayibBukele, kararın orta vadeli yararlarını da anlattı. Ancak bu esnada kopan alkış ve çığlık tufanı yüzünden mesajın söz konusu kısmı anlaşılamadı.

Bukele bu duyurunun yer aldığı videoyu sosyal medya hesaplarından 'Geleceğe hoşgeldiniz' mesajıyla paylaştı.

Ancak Bukele, Bitcoin'le ilgili aldıkları kararın gerekçelerini Twitter'da da paylaştı. Bitcoin'in 680 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğuna dikkat çeken Nayib Bukele "Bunun yüzde 1'i ile El Salvador'a yatırım yapılsa ekonomimiz yüzde 25 büyür. Bunun yanında Bitcoin de potansiyel 10 milyon yeni kullanıcıya ulaşacak. (Yurtdışından) yıllık 6 milyar dolarlık havalenin gerçekleşmesi için en hızlı büyüyen yöntem olacak. Bu 6 milyar doların şu anda büyük bir kısmı aracılara gidiyor" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 70'İN BANKA HESABI YOK

Bukele yurtdışında yaşayan El Salvadorluların ülkelerine Bitcoin ile para göndermeleri durumunda düşük gelirli 1 milyonu aşkın ailenin eline daha fazla para geçeceğini düşünüyor.

Bunun yanında El Salvador nüfusunun yüzde 70'inin banka hesabı olmadığına ve kayıtdışı ekonomide çalıştığına dikkat çeken Bukele "Finansal erişimi artırmak sadece ahlaki bir zorunluluk değil, ekonomiyi de büyütmenin yöntemi" dedi.

6.5 milyonluk nüfusa sahip Orta Amerika ülkesi El Salvador 27 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip. Dolayısıyla alınan kararın hemen kripto para fiyatlarına etki etmesi beklenmiyor.

Dünyada birçok ülkede Bitcoin ile alışveriş yapma imkanı bulunuyor. Ancak neredeyse her ülkede regülatörler kripto paraları yasal bir çerçeveye oturtmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nayib Bukele'nin kongreye yollayacağı yasa kabul edilirse El Salvador Bitcoin'i resmi bir para birimi olarak tanıyan ilk ülke olacak.

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