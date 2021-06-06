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Mayıs ayında Elon Musk ve Çin odaklı haberlerin etkisiyle sert düşüş yaşayan Bitcoin haziran ayında görece yatay bir seyir izliyor.

Haziran ayına 35.500 dolar civarında başlayan Bitcoin perşembe günü 40.000 doları zorladı ancak Elon Musk'ın 'kırık kalp' tweeti sebebiyle bu seviyeyi kıramadı.

Bitcoin dün de 37.000 doları aştı ancak bugün yeniden 36.200 dolara geriledi. Bitcoin TSİ 11.50 itibarıyla son 24 saatte yüzde 4 değer kaybetti.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da günlük yüzde 3 düşüşle 2.710 dolara geriledi. Ethereum dün 2.800 doların üzerini görmüştü.

İlk 100'de bulunan kripto paraların 98'i son 24 saatte dolar bazında değer kaybetti.

Binance Coin'de düşüş yüzde 6.7, Dogecoin'de ise yüzde 5.7'yi buldu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin gelecek hafta Bitcin'i resmi para birimi olarak tanıyan yasayı kongreye göndereceğini açıkladı. Bu açıklamanın sembolik değeri olsa da kripto para piyasasında fiyatları etkilemedi.

Bitcoin 14 Nisan'da 64.863 dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı.