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Elon Musk kripto yatırımcısının kalbini kırdı

Elon Musk'ın 'kırık kalp' paylaşımı sebebiyle Bitcoin 36.600 dolara kadar geriledi. Son 24 saatte yatırımcısına yüzde 4.8 kaybettirdi. Ethereum'daki günlük düşüş yüzde 7'yi Dogecoin'deki gerileme ise yüzde 13'ü aştı. Musk'ın tweetinin ardından kripto paraların toplam değeri 114 milyar dolar eridi

Elon Musk kripto yatırımcısının kalbini kırdı

Mayıs ayını 36.000 doalr civarında kapatan Bitcoin ABD'de artan enflasyon endişelerinin etkisiyle hazirana iyi bir başlangıç yapmıştı. Dün kısa bir süreliğine 39.500 doları aşan dünyanın en büyük kripto parasında gözler 40.000 dolarlık psikolojik seviyenin aşılıp aşılmayacağına çevrilmişti.

Ancak tam bu sırada son zamanlarda kripto para yatırımcısının adeta belalısı haline gelen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk devreye girdi.

Elon Musk attığı tweette Bitcoin hashtagini kullanarak kırık kalp emojisi paylaştı. Aslında Elon Musk'ın tam olarak ne anlatmaya çalıştığı net olmasa da bu tweet Bitcoin'de sert bir düşüşü beraberinde getirdi.

Söz konusu tweet öncesi 39.000 doların üzerinde seyreden Bitcoin 36.600 dolara kadar geriledi. TSİ 9.45 itibarıyla ise 36.920 dolara çıktı. Bitcoin son 24 saatte yatırımcısına dolar bazında yüzde 4.8 kaybettirdi.

Musk yaşanan bu düşüşten sanki keyif almışcasına ilk tweetinden yaklaşık 2 saat sonra bir karikatür paylaştı. Karikatürde düşüş grafiğine bakarak ağlayan bir kişi yer aldı.

Elon Musk özellikle 2020 sonlarında attığı tweetlerle Bitcoin ve Dogecoin fiyatlarında büyük yükselişlere yol açmıştı. Tesla'nın bilançosuna Bitcoin eklemesi ve Bitcoin ile araç satışı yapacağını açıklaması da Bitcoin'in 14 Nisan'da 64.830 dolarla rekora koşmasına katkıda bulundu.

KÖTÜ HABERLER ÜST ÜSTE GELDİ

Ancak son 1 ayda rüzgar tersine dönmeye başladı. Mayıs ortasında Tesla Bitcoin ile araç satışını, kripto para madenciliğinin çevresel etkileri sebebiyle durdurduğunu açıkladı. Elon Musk da Twitter'da bu konudaki endişelerini dile getirdi. Bunun ardından Çin'in kripto para madenciliğine getirdiği kısıtlamalar Bitcoin'in 23 Mayıs'ta 32.000 doların altını görmesine yol açtı.

Mayıs'ın son haftası ve dün Bitcoin 40.000 doları zorladı. Dün kripto paralarda önemli yükselişler yaşanırken Elon Musk'ın 'kırık kalp' tweeti geldi ve şimdilik bu kritik seviye kırılamadı.

DOGECOIN SERT DÜŞTÜ

Bu arada piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum da son 24 saatte yüzde 7.2 değer kaybederek 2.600 dolara düştü. Binance Coin'deki günlük gerileme yüzde 9.7'yi Dogecoin'deki düşüş ise yüzde 13.6'yı buldu.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 91'i son 24 saatte dolar bazında değer kaybetti. Elon Musk'ın tweetinin ardından kripto parların toplam piyasa değeri 114 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 638 milyar dolara düştü.

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