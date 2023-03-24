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Elazığ Diyarbakır Arası Kaç Km?

Seyahat planlamalarında varmak istediğimiz şehirle bulunduğumuz şehir arasının kaç kilometre olduğu önem taşır. Aradaki kilometre farkına göre bulunduğumuz şehirle varış sağlayacağımız şehir arasının kaç saat sürdüğünü tahmin edebiliriz. Diyarbakır Elazığ arası yol mesafesi 155 kilometredir.

Elazığ Diyarbakır Arası Kaç Saat?

İki şehir de komşu iller olduğundan dolayı karayollarıyla ulaşım alternatifi en uygun seçenektir. Havayoluyla ulaşım ancak aktarmalı olarak gerçekleştiğinden dolayı karayoluyla ulaşıma göre daha uzun sürmektedir. İki şehir arası yolculuk arabayla 2 ila 3 saat arasında tamamlanmaktadır. Otobüsle ise iki Elazığ Diyarbakır arası yol mesafesi 2 saat 30 dakika sürmektedir. Uçakla ulaşım aktarmalı olarak sağlandığından aktarım bekleme süresine bağlı olarak değişmektedir.

Diyarbakır Elazığ Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Araçla seyahat özellikle yakın konumda bulunan iller için ön plana çıkmaktadır. Genellikle sınır komşusu olan iller arasında doğrudan uçuş imkânı bulunmaz. Uçuşlar da ancak İstanbul ya da Ankara üzerinden aktarmalı olarak gerçekleştirilir. Bu yolculuklar da saatleri almaktadır. Elazığ Diyarbakır arası araçla D885 karayolu üzerinden 2 saat kadar sürmektedir. Elazığ Bingöl Yolu üzerinden ise iki şehir arası 2 saat 54 dakikadır. Seçtiğiniz karayoluna bağlı olarak yolculuk saati değişmektedir.

Diyarbakır Elazığ Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Şayet araçla ulaşımı tercih etmiyorsanız Diyarbakır Elazığ arasını otobüsle seyahat edebilirsiniz. Bu iki merkezi şehir arasında sık sık seyahatler gerçekleşmektedir. Bu sebeple otobüs firmaları çeşitliği yönünden de zengindir. Bu otobüs firmalarından bazıları: Özlem Diyarbakır, Tokat Seyahat, Doğuş Diyar Birlik Turizm, Elazığ Hazar Turizm, Mis Amasya Tur, Star Diyarbakır, Tokat Yıldızı Seyahat, Kamil Koç otobüs firmalarıdır. Diyarbakır Elazığ arası otobüsle ortalama 2 saat 30 dakika kadar sürmektedir.

İSTANBUL - KONYA ARASI KAÇ KM?