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İstanbul - Konya arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla İstanbul - Konya arası kaç saat?

Kıtalar arası yolculuğun başkenti İstanbul ile kültür beşiği Konya ilimizin arasında yoğun bir trafik akışı vardır. Seyahatler planlı olarak gerçekleştirilebildiği gibi ani olarak da ortaya çıkabilmektedir. Özellikle iş seyahatleri bu ani gelişen seyahatlerden biridir. Bu sebeple İstanbul üzerinden Konya’ya ya da tersi istikamete yolculuk hazırlığı yapan bireyler kendilerini arama motorlarında bulmaktadır.

İstanbul Konya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla İstanbul Konya Arası Kaç Saat?
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İstanbul Konya Arası Kaç Km?

Ülkemizin önemli kültürel duraklarından İstanbul ile Konya arası kaç kilometre sorusu sıklıkla araştırılmaktadır. Konya üzerinden İstanbul’a ya da tersi istikamete gerçekleştirilen yolculuklar iş, eğitim ya da kültür turu kapsamında olabilmektedir. İstanbul Konya arası yol mesafesi kullanılan yol güzergâhlarına göre farklılık göstermektedir. İstanbul Konya arası O-4 karayolu üzerinden 699 kilometredir. D200/E90 üzerinden 635 km, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 710 kilometredir.

İstanbul Konya Arası Kaç Saat?

Bu iki lokasyon arasındaki mesafeyi belirleyen etkenlerin başında tercih ettiğiniz ulaşım taşıtları gelmektedir. Özel araçlar otobüslere oranla mesafeyi daha kısaltmaktadır. Uçakla ulaşım ise iki şehir için en uygun alternatiftir çünkü iki şehir arası aktarmasız uçuşlar sağlanmaktadır. İstanbul Konya arası yol mesafesi araçla 7 ila 7 buçuk saat arasındadır. Otobüsle gerçekleştirilen yolculuklar ise ortalama 10 saat sürmektedir. Uçak ile iki şehir arası sadece 1 saat 15 dakikadır.

Konya İstanbul Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Özellikle küçük çocuğumuz var ise çoğu zaman ani molalara ihtiyaç duyabiliriz. Toplu taşıma araçlarının ise belirli mola saatleri vardır. Genellikle bu yönerge dışına pek çıkılmaz. Bu durumda akla yatan en mantıklı seçenek özel araçlar olacaktır. Araçla seyahatin tercih sebeplerinin başında sunduğu rahatlık gelir. Peki, Konya İstanbul arası arabayla kaç saat sürer? İki şehir arası araçla 7 ila 7 buçuk saat arasında sürmektedir.

Konya İstanbul Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Otobüs firmaları gelişen teknolojiyle birlikte hizmetlerini genişletmektedir. Müşteri konforunu ön plana çıkaran yeniliklere öncülük vermektedir. İki şehir arasında saat başı sefer düzenleyen düzinelerce otobüs firması yer almaktadır. Otobüs firmaları yerleşim yerlerine uğradığından ve mola verdiğinden dolayı araçlara nazaran bölgeye daha geç varış sağlayabilir. Ayrıca her otobüs firması kendine ait zaman çizelgesine sahiptir.

İstanbul Konya Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Havayolu ulaşımı karayoluna göre daha çok ilgi görmektedir. Bu ilginin altında yatan sebep ise havayolu ulaşımının karayolu ulaşımına göre daha hızlı yolculuk imkânı sunmasıdır. Özellikle uzun yolculuklarla arası olmayan kişisel uçakla ulaşımı tercih etmektedir. Uçakla ulaşım karayolu ulaşımına nazaran daha maliyetli olsa da sunduğu zaman tasarrufu açısından bu açığı kapatmaktadır. İstanbul üzerinden Konya’ya ya da Konya üzerinden İstanbul’a herhangi bir aktarma gerçekleştirmeden uçuş imkânı sunulmaktadır. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ya da İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçaklar doğrudan Konya Havalimanı’na iniş sağlamaktadırlar. İstanbul Konya arası uçakla sadece 1 saat 15 dakika kadar sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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