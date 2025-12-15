Eldor Shomurodov Başakşehir’i sırtlıyor!

Eldor Shomurodov, Süper Lig’de oynanan 16 karşılaşmada 11 gole ulaşarak gol krallığı yarışında Trabzonspor’dan Paul Onuachu ile zirveyi paylaşıyor. Tecrübeli forvetin ligde ayrıca 2 asisti, UEFA Konferans Ligi’nde ise 1 asistlik katkısı bulunuyor.

Ligde şu ana kadar 20 puanla 8'inci sırada yer alan RAMS Başakşehir FK, Shomurodov’un skor ürettiği maçlarda hücumda daha etkili bir görüntü ortaya koydu. Ceza sahası içindeki bitiriciliği, fizik gücü ve savunma arkasına yaptığı koşularla rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturan 28 yaşındaki oyuncu, Başakşehir’in hücum planının merkezinde yer alıyor.