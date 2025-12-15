Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Eldor Shomurodov Başakşehir’i sırtlıyor! - Rams Başakşehir Haberleri

        Eldor Shomurodov Başakşehir’i sırtlıyor!

        RAMS Başakşehir FK'da 2025-26 sezonunun 16. haftası itibarıyla Eldor Shomurodov, sergilediği performansla takımının en önemli hücum silahı konumuna geldi. Turuncu-lacivertli formayla bu sezon toplam 22 maça çıkan Özbek golcü, 11 gol atarak skora doğrudan katkı sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 18:48 Güncelleme: 15.12.2025 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Shomurodov Başakşehir'i sırtlıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eldor Shomurodov, Süper Lig’de oynanan 16 karşılaşmada 11 gole ulaşarak gol krallığı yarışında Trabzonspor’dan Paul Onuachu ile zirveyi paylaşıyor. Tecrübeli forvetin ligde ayrıca 2 asisti, UEFA Konferans Ligi’nde ise 1 asistlik katkısı bulunuyor.

        Ligde şu ana kadar 20 puanla 8'inci sırada yer alan RAMS Başakşehir FK, Shomurodov’un skor ürettiği maçlarda hücumda daha etkili bir görüntü ortaya koydu. Ceza sahası içindeki bitiriciliği, fizik gücü ve savunma arkasına yaptığı koşularla rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturan 28 yaşındaki oyuncu, Başakşehir’in hücum planının merkezinde yer alıyor.

        RAMS Başakşehir'in gol krallığı yarışında iddialı isimler bulma konusundaki başarısı ise dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonda Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, uzun süre gol krallığı yarışının içinde yer almış, sezonun son bölümünde zirveyi kaçırmasına rağmen Başakşehir adına öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Bu sezon ise bayrağı Eldor Shomurodov devraldı.

        Turuncu-lacivertli ekip, son yıllarda gol krallığı yarışına giren santrforlarıyla fark yaratırken, Shomurodov’un form grafiği sezonun kalan bölümü için Başakşehir adına en büyük umutlardan biri olarak öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!