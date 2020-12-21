Elektrik dağıtımına İngiliz markajı 0:00 / 0:00

Türkiye’de şehiriçi elektrik dağıtım hizmetleri özel sektör eliyle yürütülüyor. Devlet, 2000’li yılların başında, elektrik dağıtım bölgelerini özelleştirdi ve bu alandan çıktı. 21 özel şirket, Türkiye’nin değişik bölgelerinde hizmet veriyor.

AVRUPALI YATIRIMCI İLE İLK TEMAS

Yabancıların, elektrik dağıtım özelleştirmelerine ilgisi sınırlı kaldı. Birkaç bölgede, yerli yatırımcıyla ortaklık yaparak bu alana girdi. İzleyen yıllarda, söz konusu yabancı şirketlerin Türkiye’den elektrik dağıtım sektöründen çıkmayı düşündükleri yönünde haberler gündeme geldi. Yeni yatırımcı da bugüne dek gelmedi.

2020 YILI SÜRPRİZİ

2020 yılının tamamlanmasına sayılı günler kala sürpriz bir ortaklık gündeme geldi. Enerji kulislerinde, Türkiye’de değişik alanlarda faaliyet gösteren bir holding bünyesinde yer alan şehiriçi elektrik dağıtım şirketinin, yabancı bir yatırımcıyla ya da fonla ortaklık için görüşmelere başladığı konuşuluyor.

Peki, bu yatırımcı hangi ülkeden geliyor?

Sürpriz yatırımcının İngiltere merkezli Actis Capital olduğu dile getiriliyor. Dünyada, özellikle “gelişmekte olan ülkeler”de enerjiden alt yapıya kadar yatırımları bulunan Actis’in, Marmara Bölgesi’nin bir bölümünün elektrik dağıtımını yapan şirkete ortaklık için masaya oturduğu belirtiliyor.

Bu görüşme, enerjinin değişik sektörlerinden yabancı yatırımcıların tek tek çıktığı bir dönemde gündeme geldiği için sektörde büyük yankı uyandırdı. Bu görüşmenin olumlu sonuçlanmasının, enerji sektöründe yeni yabancı yatırımcıların da önünü açabileceği ifade ediliyor