Elektrik faturası böyle kabarıyor 0:00 / 0:00

Pandemiyle birlikte birçok sektör evden çalışmaya geçti. Sokak kısıtlamaları, toplu halde bulunulan mekanların kapanması derken hayat neredeyse bir yıldır evde geçiyor. Hal böyle olunca geçen marttan bu yana konutlarda elektrik, doğalgaz, su, internet tüketimi hayli artmış durumda. Üstüne bir de kış koşulları yaşıyoruz. Kışın en sert zamanının yaşandığı şu günlerde en önemli gündemimiz kabarık faturalar. Özellikle de elektrik faturaları… Görüyorum ki yüksek elektrik faturaları herkesin derdi. Çarşıda-pazarda-sosyal medyada çokça konuşulan elektrik faturaları insanı isyan ettirmeyecek gibi değil. 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası 400-500 TL’leri bulabiliyor. Örneğin 2 kişinin yaşadığı evime geçen ay tam 450 TL elektrik faturası geldi. Üstelik de tasarruflu davrandığımı düşündüğüm halde.

Peki faturayı bu kadar kabartan ne? Kombi mi, fırın mı, elektrikli kalorifer mi, ütü mü, bilgisayar mı? Acaba hangi alışkanlıklarım nedeniyle 450 TL’lik bir faturayla karşılaştım? Bu soruları, İstanbul Avrupa Yakası’na elektrik dağıtan CK Enerji Boğaziçi Elektrik’e sordum. Sağolsunlar benim için kış aylarında hangi elektrikli alet ne kadar elektrik harcıyor tek tek hesapladılar. CK Boğaziçi Elektrik’in hesaplamaları çok çarpıcı… Misal haftanın her günü 8-10 saat kombi çalışmasının elektrik tüketim maliyeti 35 TL, eğer ısınmak için klima kullanıyorsanız her gün 8 saat klima çalışması faturaya 191 TL olarak yansıyor. Haftada 4 gün saç kurutma makinesi kullanırsanız elektrik faturanıza 5.56 TL olarak yansıyor. Kışın vazgeçilmezi tabii ki kestane değil mi! Haftada 2 kez fırında kestane yapmanın elektrik faturası maliyeti 11.40 TL. Hangi elektrikli alet ne kadar elektrik harcıyor, işte kalem kalem hesap…

KIŞIN KLİMA İLE ISINMANIN AYLIK MALİYETİ 191 TL’Yİ BULABİLİYOR

KOMBİ: Doğal gaz maliyetiyle bilinen kombiler aslında elektrik faturalarında da kendisini gösteriyor. Kış aylarında kullanımı 8-10 saatleri geçen kombi, haftanın her günü bu aralıklarda çalıştırıldığında elektrik tüketimine de sebep oluyor.

- Haftanın her günü 8 ile 10 saat arasında çalıştırılan kombinin elektrik tüketim maliyeti 35 TL’ye kadar çıkabiliyor.

KLİMA: Eğer kışın klimayla ısınmayı tercih ediyorsanız doğal gaz maliyetinden tasarruf ederken elektrik maliyetiniz önemli ölçüde artıyor.

- Her gün 8 saat çalıştırılan klimanın faturaya yansıması 191 TL’yi buluyor.

ELEKTRİKLİ KALORİFER: Isınmada sadece elektriği tercih ederseniz alternatiflerden biri de elektrikli kaloriferler. Günde ortalama 8 saat kullanılacak bir elektrikli kalorifer faturada en büyük kalemlerden birine sahip olacaktır.

- Her gün 8 saat kullanılan elektrikli kaloriferin faturaya yansıması yaklaşık 442 TL.

HAFTADA İKİ KERE FIRINDA KESTANENİN ELEKTRİK MALİYETİ AYDA 11.40 TL

FIRIN: Restoran ve kafelerin yerinde servise kapalı olması, devam eden sokağa çıkma kısıtlamaları gibi nedenlerle evde yemek yapma eğilimi devam ediyor. Dolayısıyla elektrikli ev aletleri de mesken tüketiminde büyük rol oynuyor.

Örneğin kış aylarının sembollerinden biri kabul edilen fırında kestane yapmak elektrik faturasında gözle görülür bir artışa neden oluyor. Fırını 15 dakika ısıttıktan sonra kestaneleri pişirmek için yaklaşık yarım saatlik bir süreye ihtiyaç oluyor. Bu da toplam 45 dakikalık bir kullanım anlamına geliyor. Haftada iki kere fırında kestane yapıldığı takdirde toplam 6 saatlik bu kullanımın faturaya yansıması yaklaşık 11.85 TL oluyor.

SU ISITICISI: Yine kış aylarında daha çok tükettiğimiz sıcak içecekler su ısıtıcı kullanımını da artırıyor. Ayrıca evde geçirilen zamanın artması yine su ısıtıcısının daha çok kullanılmasına sebep oluyor.

- Su ısıtıcısını haftanın her günü yarım saat çalıştırmak faturaya 24.3 TL olarak yansıyor.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ: Yazın çok ihtiyaç olmasa da kışın soğuk algınlığından korunmak için saç kurutma makinesinin kullanımı da artıyor.

- Tek bir kişinin haftada 4 gün 12 dakika saç kurutma makinesini kullanmasının maliyeti ayda 5.56 TL.

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ: Kış aylarında çamaşırların kurutulması da önemli sorunlardan biri. Kullanımı gün geçtikçe artan çamaşır kurutma makineleri bu sorunu ortadan kaldırıyor ama tabii ki onun da faturaya bir yansıması var.

- Ortalama çalışma süresi 2.5 saat olan çamaşır kurutma makinesini haftada 2 kere kullanmanın aylık tüketim maliyeti 15.8 TL.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR: Eğer evden çalışıyorsanız ya da eğlence amaçlı dizüstü bilgisayar kullanım süreniz arttıysa faturanızda bu tüketimi de rahatlıkla görebilirsiniz.

- Her gün 8 saat kullanılan biz dizüstü bilgisayarın elektrik tüketim maliyeti 15.93 TL.

OYUN KONSOLU: Evde keyifli vakit geçirmek için en çok tercih edilenlerden biri de oyun konsolları. Evde kalmaya devam ederken eğlence araçlarını kullanma sürelerimiz de artıyor.

- Haftanın her günü günde 4 saat aktif oyun oynamanın faturaya aylık etkisi 13.9 TL.

TV: Yine evde geçirilen zamanı keyifli hale getirmek için film/dizi izleme süreleri dolayısıyla TV’nin açık kalma süresi arttı.

- Günde zamanınızı 7 saat TV izleyerek geçiriyorsanız faturaya bunun yansıması 15.17 TL civarında.

KÜÇÜK ÖNLEMLERLE TASARRUF MÜMKÜN

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, tüketicilere elektrik faturalarını düşürmek için şu önerilerde bulundu: “Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yoğunlukla evde kaldığı bu dönemde enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmak hem aile hem de ülke bütçesi için büyük önem taşıyor. Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasında toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen CK Enerji, Enerji Okuryazarlığı Projesi ile de bu anlamda tüketicilere destek veriyor. Tabii burada hepimize görev düşüyor. Uzmanlarımız her evde bulunan elektrikli aletlerin günde, ayda kaç saat kullanıldığını, ne kadar elektrik tükettiğini hesaplamaya yarayan bir uygulama geliştirmişti. Ardından da bu aletleri doğru kullanarak kaç TL tasarruf edilebileceğinin hesabını ortaya koymuştuk. Enerji ihtiyacının arttığı kış aylarında bu uygulamaları tekrar hatırlatmak isterim.”

284 TL’LİK FATURA 205 TL’YE DÜŞEBİLİR

“2021 Ocak ayı elektrik tarifesini baz alarak hazırladığımız tabloya göre aylık tüketimi 359,7 kWh olan bir aile, çok kolay uygulanabilecek adımlar atarak 284 TL’lik elektrik faturasını 205 TL’ye kadar düşürebiliyor. Tasarruf için yapılması gerekenler ise oldukça kolay. Örneğin günde 3 saatlik kullanımla ayda 34 TL harcayan klasik ampulleri, LED ampul ile değiştirerek sağlanacak tasarruf 21 TL’yi buluyor. Yine bulaşık makinesini tam kapasite doldurarak ayda 6.7 TL, ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce prizden çekip tabanındaki ısıyı kullanarak ayda 4.4 TL, buzdolabını güneş olmayan noktada, duvara en az 10 cm uzaklıkta koyarak ayda 9.9 TL tasarruf etmek mümkün. Ayrıca su ısıtıcıyı tam ihtiyaç duyulan miktarda su ile doldurarak 10 TL, TV’yi izlenmediği zamanlarda kapatarak 5 TL, elektrikli ısıtıcıyı günde yarım saat az çalıştırarak 20 TL’nin üzerinde tasarruf sağlanabiliyor.”

TÜKETİM HESAPLAMA UYGULAMASI İLE AYLIK TÜKETİMİNİZİ KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

Enerji Okuryazarlığı çerçevesinde www.ckbogazici.com.tr web sitelerinde yer alan ‘Tüketim Hesaplama’ uygulaması sayesinde elektrikli ev aletlerinin ortalama kullanımına göre aylık tüketim bedelinin tek tuşla hesaplanması mümkün. Bu uygulamayla tüketiciler, evde en çok kullandıkları elektrikli aletlerin günde, ayda, yılda kaç TL elektrik harcadığını net olarak görebiliyor.

ISI KAYBININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN NE TÜR TEDBİRLER ALINMALI?

- Konutlardaki ısı kaybının yüzde 25’i pencere ve kapılardan kaynaklanıyor. Bu nedenle kapı ve pencereleri yaptırırken izoleli malzeme tercih edilmeli. Kapı ve pencere kenarlarındaki boşluklar, pencere süngeri ile kapatılmalı.

- Çift camlı pencereler seçilerek ısı kaybı yüzde 50 oranında azaltılabilir.

- Radyatörlerin önü eşya ile kapanmamalı ya da üzerinde eşya kurutulmamalı.

- Elektrik kesildiğinde kombi mutlaka kapatılmalı.

- Kombinin sadece 1 derece düşük ayarlanması yüzde 7 tasarruf sağlıyor. Verimli kullanım için en konforlu oda ısısı 21 derece olmalı.

- Sıcaklığın içerde kalması için perdeler gece kapalı kalmalı.

- Çatı izolasyonu yetersiz ise yüzde 25 oranında ısı kaybına neden olabilir.

- Isıtma sistemlerine ısı ayarlı termostat monte ettirilebilir.

- Isınma için kullanılacak cihazlarda verimi yüksek olan ürünleri tercih edilmeli.

- Kombi ya da ısıtıcıda zaman ayarı yaparak gelmeden evin ısınması sağlanabilir.

ELEKTRİKLİ ISINMAYI TERCİH EDENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

- Elektrikli ısıtıcının, ısıtılacak alana en fazla 6 metre uzaklıkta olmasına dikkat edin.

- Sıcak su borularını izole ettirin.

- Termostat ısısını en fazla 50 dereceye ayarlayın.

- Tatile giderken şofbeninizi kapatın.

- Su sızıntılarına dikkate edin ve varsa mutlaka onarın.

- Termosifonu dolu olarak çalıştırın.

- Isıtıcının takıldığı prizde toprak hat olduğuna emin olun.

- Tercih edilecek ürünlerde devrilme emniyetinin olup olmadığına mutlaka bakın.

- Garanti süresi ve yetkili servis ağına da bakarak ürün seçimi yapın.