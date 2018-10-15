Elektrik faturasında yeni dönem
Enerji
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Elektrik faturasında üçlü sınıflandırma

Elektrik faturalarında "enerji-dağıtım bedeli, vergi ve fonlar" olmak üzere üçlü sınıflandırmaya geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eurostats sınıflandırması ile benzer şekildeki sınıflandırmanın faturaların daha iyi anlaşılmasına, tedarikçilerin sözleşmelerini daha kolay karşılaştırmasına katkı sunduğunu ifade etti.

15.10.2018 - 09:10 | Güncelleme:  

Toplam 8.5 milyon aboneyi ilgilendiren elektrik faturalarında yeni dönem başladı. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Bakan Dönmez, faturalarda yeni sistemdeki enerji, dağıtım, vergi-fonlar şeklindeki üçlü sınıflandırmanın Eurostats sınıflandırması ile benzer şekilde olduğunu bildirdi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik faturalarında yaptığı düzenlemeler Meclis gündemine taşındı. Tüketiciye gönderilen faturalarda yer alan dağıtım bedelinin enerji bedelinin yüzde 50'sinden fazla olduğu yönündeki eleştirilere Enerji Bakanı Fatih Dönmez yanıt verdi. Dönmez, iletim, kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedelinden oluşan maliyetin faturada "dağıtım bedeli" adı altında, enerji ve perakende satış hizmet bedelinden oluşan maliyetlerin de "enerji bedeli" olarak tek bir kalem olarak gösterildiğini belirtti. Bakan Dönmez, "İlgili mevzuatta dağıtım bedelinin hangi bileşenleri içerdiği tek tek sayılıyor. Enerji bedeli, dağıtım bedeli ile vergi ve fonlar şeklinde yapılan üçlü sınıflandırma Avrupa İstatistik Kurumu sınıflandırmasına benzer nitelik taşıyor" diye konuştu.

ABONELİK BEDELİ GÜNCELLENEREK ÖDENİYOR
Bakan Dönmez, ev değiştirenlerin elektrik aboneliği için 100-150 lira bedel ödemelerine yönelik eleştirilere de, "Bu bedel abonelik sonunda tüketiciye güncellenmek suretiyle geri veriliyor" dedi.

82 TL'Yİ AŞAN FATURAYA İKİ TAKSİT
Geçen yıl 82 lirayı aşan faturalarda kredi kartına iki taksit imkânı getirilmişti. EPDK dağıtım şirketlerine de sınırlama getirdi. Buna göre, ikili anlaşma, aktif elektrik enerjisi, kurul onaylı ve kanunlarca tahsili zorunlu kılınan vergi ve fonlardan oluşuyor.

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Yorumlar 1
  • Misafir 4 dakika önce
    ne büyük hizmet............
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