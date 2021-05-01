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Elektrik gideri artacak

17 Mayıs'a dek sürecek "tam kapanma" döneminde elektrik tüketimi ne olacak, faturalar nasıl etkilenecek? Konutlarda elektrik tüketiminde “rekor” düzeylerde artış beklenebileceğini belirten uzmanlar, “Konutlarda, kapanma öncesine göre elektrik tüketiminin en az yüzde 15-20 aralığında artacağı hesaplanıyor. Buna bağlı olarak elektrik gideri artacak. Tüketiminin sanayide normal seyretmesini, ticarethanelerde belirgin biçimde düşmesini bekliyoruz” görüşünü dile getirdi.

Elektrik gideri artacak - Haberler
Elektrikte kapanma etkisi
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" dedi.

Bu karar sonrasında elektrik üretim ve dağıtım şirketleri bir dizi hazırlık yaptı. Zira, kapanma döneminde milyonlarca vatandaşın tüketimi konutlara kayacak. Buna bağlı olarak da normal günlere göre tüketim artacak.

GEÇEN YIL NE OLDU?

Önce, geçen yıla bir bakalım. 2020 yılında, dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs ve salgınla mücadele kapsamında ilk adım mart ayında atıldı. Bazı kısıtlamalar getirildi, milyonlarca vatandaş evine kapandı. Uzaktan çalışmaya başladı. Sıkı önlemler, nisan ve mayıs aylarında da devam etti.

Peki, tam kapanma ile normal günler karşılaştırıldığında elektrik tüketiminde nasıl bir tablo ile karşılaşıldı? Uzmanlar, Türkiye’nin 2020 yılı nisan ayında da bugün olduğu gibi kapandığını anımsatarak, “Örneğin, TEİAŞ verilerine göre 1-25 Nisan 2020 tarihleri arasında ülkenin elektrik tüketimi yaklaşık 17 milyar kilovatsaat olarak ölçüldü” dedi.

Uzmanlar, herhangi bir kısıtlamanın olmadığı bu yıl 1-25 Nisan arasında, geçen yıla göre elektrik tüketiminin ciddi bir artış gösterdiğini kaydederek, “Bu dönemde aynı tarihler arasında tüketim 22 milyar kilovatsaate yaklaştı. 5 milyar kilovatsaatlik bir artış oldu”

KAPANMANIN ABONE BAZLI ETKİSİ

Peki, 17 Mayıs'a dek sürecek "tam kapanma" döneminde elektrik tüketimi ne olacak, faturalar nasıl etkilenecek?
Uzmanlar, bu soruyu şöyle yanıtladı:

“Konutlarda, kapanma öncesine göre elektrik tüketiminin en az yüzde 15-20 aralığında artacağı hesaplanıyor. Buna bağlı olarak elbette elektrik gideri artacak. Tüketiminin sanayide normal seyretmesini, ticarethanelerde belirgin biçimde düşmesini bekliyoruz.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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