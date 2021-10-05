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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esasları"nda önlisans başvuruları için sunulması gereken bilgi ve belge eklerinde yapılan değişiklikle ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, önlisans başvurularında üretim tesisine ilişkin bilgi formu, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesine yönelik yapılacak başvurular için ilgili örneklere uygun biçimde sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak.

Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri için yapılacak başvurular, ana kaynağa dayalı üniteler, yardımcı kaynağa dayalı üniteler ve elektrik depolama üniteleri birlikte dikkate alınarak yapılacak.

Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin kurulu gücü, önlisans alma bedeli hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Lisans başvurularında da üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin kurulu gücü, lisans alma bedeli hesaplamasında yer almayacak.

Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi eklenmesi veya tedarik lisansının müstakil elektrik depolama tesisi kurulması kapsamında tadilinde başvuru dilekçesi, tesise ilişkin bilgi formu, yerleşim yeri projesi, tek hat şeması, kml veya kmz uzantılı dosya, tadil bedeli dekontu gibi belgelerin sunulması gerekecek.