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Ticari araçlarında sıfır emisyona geçme çalışmalarına son hız devam eden Daimler'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, sıfır emisyon üreten elektrikli ticari araçlara geçilmesi ile birlikte, Almanya'da içten yanmalı motor üretiminin yapıldığı tesiste istihdam kaybı yaşanacağı belirtildi.

14 bin kişinin çalıştığı tesiste 2033'ten itibaren işten çıkarmaların yaşanabileceği vurgulanıyor. Daimler Truck CEO'su Martin Daum, şirketin önümüzdeki yıllarda karşılaşması beklenen bu durumu, "Hiç bir devrim bir gecede gelmez, bu bir evrimdir" sözleri ile açıkladı.

Kaç kişinin işten çıkarılacağının ise şimdilik belli olmadığını kaydeden Daum, "Bu bir felaket değil. Demografik değişiklikleri ve kıdem sözleşmelerini kullanabiliriz. Zorunlu işten çıkarmalar olmayacak" dedi.

Elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlu modellere göre çok daha parçaya sahipler. Bu kapsamda, otomotiv üreticilerinin üretimleri elektrikli modellere kaydıkça, motor ve güç aktarma organları gibi parçaların üretimi için bugüne göre çok daha az kişiyi istihdam etmesi bekleniyor.

Alman şirketin, 2021'de geçen yıla göre gelirlerinde yüzde 7 kadar artış beklediği bilgisi paylaşıldı.