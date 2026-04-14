Elektrikli araçlar Avrupa'da rekor kırdı

Küresel elektrikli araç satışları ilk çeyrekte geriledi: Avrupa büyümenin lokomotifi oldu. Yılın ilk çeyreğinde küresel elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşerek 4 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında ise satışlar aylık bazda yüzde 66 artışla 1.75 milyona ulaşarak güçlü bir toparlanma sinyali verdi.

Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre, bölgesel dağılıma bakıldığında en dikkat çekici ayrışma Avrupa’da yaşandı.

Avrupa pazarı, yüzde 27’lik yıllık artışla 1.2 milyon adet satışa ulaşarak küresel büyümenin ana sürükleyicisi oldu.

Buna karşılık Çin’de satışlar yüzde 21 düşüşle 1.9 milyona gerilerken, Kuzey Amerika’da yüzde 27’lik sert bir daralma yaşandı ve satışlar 320 bin seviyesinde kaldı.

Dünyanın diğer bölgelerinde ise yüzde 79’luk güçlü artışla 600 bin adetlik satış gerçekleşti.

AVRUPA'DA REKOR SATIŞ

Mart ayında özellikle Çin’de talebin toparlanmasıyla satışlar Şubat ayına göre neredeyse iki katına çıktı. Avrupa ve Asya’daki birçok ülkede rekor seviyelere ulaşan satışlar da küresel ölçekte aylık bazda yüzde 66’lık artışı beraberinde getirdi.

Avrupa, Mart 2026’da yarım milyon adedin üzerine çıkarak tarihinin en yüksek aylık satışını gerçekleştirdi. Satışlar aylık yüzde 72, yıllık ise yüzde 37 arttı. Artışta devlet teşvikleri ve Orta Doğu’daki gelişmelere bağlı yükselen petrol fiyatlarının etkili olduğu belirtiliyor.

İngiltere’de artan yakıt maliyetleri satışları desteklerken, Fransa, İtalya ve İspanya gibi büyük pazarlarda da rekorlar kırıldı. Özellikle Çinli üreticilerin Avrupa pazarındaki payını hızla artırması dikkat çekti.

Fransa’da ise akaryakıt fiyatlarındaki artış ve tedarik sorunlarının “panik alımlara” yol açtığı, bunun da elektrikli araç satışlarını yıllık bazda yüzde 69 artırdığı kaydedildi.

AMERİKA PAZARI DÜŞÜŞTE

Kuzey Amerika’da elektrikli araç satışları ilk çeyrekte yüzde 27 düştü. Raporda, ABD’de vergi teşviklerinin 2025’in üçüncü çeyreğinde sona ermesinin ardından pazarın ivme kaybettiği görülüyor.

Mart ayında 100 binin üzerinde satış gerçekleşse de bu rakam düşüş trendini tersine çevirmeye yetmedi.

Çin’de Mart ayında satışlar toparlansa da yıl genelinde yüzde 21’lik düşüş sürüyor. İç pazardaki zayıflığa karşılık üreticilerin ihracata yöneldiği, ancak yurt dışı stokların artmasının talebin aynı hızda büyümediğine işaret ettiği değerlendiriliyor.