Reuters

Güney Kore merkezli teknoloji firması LG ile otomobil parçaları üreten Magna International, elektrikli otomobiller üzerinde anlaşmaya gitti.

Yapılan açıklamaya göre, iki şirketin kurduğu ortaklık elektrikli otomobillerde kullanılmak üzere şanzıman üretecek.

LG'den yapılan açıklamada, LG Magna e-Powertrain adı verilen ortaklığın 1 milyar dolar değerleme ile kurulacağı ve elektrikli

motor, inverter ve dinamo üreteceği ifade edildi.

Gelen açıklamaların ardından LG hisseleri yüzde 24.7 değer kazandı.