HABERTURK.COM

Koreli üretici Hyundai, yeni alt markası Ioniq adı altında ilk modelini üretmeye hazırlanıyor. Yakın bir tarihte resmi olarak tanıtılacak elektrikli model Ioniq 5, markanın Electric-Global Modular Platform’unu (E-GMP) ilk kullanan model olacak.

Ioniq 5’in yeni tasarım özellikleri arasında, parametrik pikseller ve analogla dijital duyguları birleştiren çevre dostu renkli malzeme kaplama (CMF) yer alıyor. Ioniq 5’in ön tarafı, dijital teknolojisini simgeleyen yeni nesil aydınlatma sistemiyle kaplıyken, modelin motor kaputu da ön tarafı kaplayarak panel boşluklarını en aza indiriyor.

Hyundai Global Tasarım Merkezi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başkanı SangYup Lee, "Ioniq 5, Hyundai'nin tasarım DNA'sını oluşturan simgeleri yansıtırken aynı zamanda elektrikli otomobiller arasında yeni bir müşteri deneyimi sunuyor" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Ioniq 5, geleneksel elektrikli otomobillerin aksine, dışarıdan şarj edilebilmesinin yanı sıra bataryalarındaki gücü bir başka araca aktarabiliyor veya genel bir güç kaynağı (110 / 220V) olarak kullanılabiliyor.

Araçtan Yükleme (V2L) teknolojisiyle desteklenen otomobilin, çeşitli elektrikli aletleri normal priz çıkışıyla çalıştırabildiği kaydedildi. Ayrıca aracın 5 dakikalık bir şarjla (WLTP) 100 km'den fazla yol alabildiği belirtildi.

Elektrikli Koreli'nin Şubat ayında düzenlenecek online bir dünya prömiyeriyle görücüye çıkması bekleniyor.