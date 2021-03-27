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Elektrikli station wagon son çeyrekte Avrupa'da

İngiliz kökenli otomobil markası MG (Morris Garages),MG5 isimli yeni modelini tanıttı. Yüzde 100 elektrikli station wagon otomobilin, 2021 yılının son çeyreğinde Avrupa pazarlarında satışa sunulması hedefleniyor. Verilen bilgiye göre, MG5 Electric, ön ile arka aks arasına entegre edilen lityum iyon batarya ile 400 kilometrenin (WLTP) üzerinde bir menzil sunuyor. Aracın elektrik motoru 135 kW (184 beygir) güç ve 280 Nm tork üretiyor

Elektrikli station wagon MG5 tanıtıldı - haberler
HABERTURK.COM

İngiliz otomobil üreticisi MG, yılın son çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacak olan yeni nesil bir elektrikli model tanıttı. MG5 isimli otomobil, yüzde 100 elektrikli bir station wagon olması ile dikkat çekiyor.

4.544 mm uzunluğa, 1.811 mm genişliğe, 1.513 mm yüksekliğe sahip aracın 578 litrelik bagaj kapasitesinin ise arka koltukların katlanmasıyla bin 456 litreye kadar büyüyebildiği kaydedildi. Aracın dingil mesafesi ise 2.665 mm olarak açıklanıyor.

Öte yandan, MG5 Electric'in, en fazla 500 kg römork çekme kapasitesi ve 75 kg port bagaj taşıma kapasitesi sunduğu da belirtildi.

Verilen bilgiye göre, MG5 Electric, ön ile arka aks arasına entegre edilen lityum iyon batarya ile 400 kilometrenin (WLTP) üzerinde bir menzil sunuyor. Aracın elektrik motoru 135 kW (184 beygir) güç ve 280 Nm tork üretiyor.

MG5’in yerleşik 11 kW'lık şarj cihazı AC akımla da hızla şarj edilebilmesine olanak sağlarken, aracın bataryasının hızlı şarj (DC) ile 30 dakikada yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, MG5’te araçtan cihaza elektrik aktarımına izin veren 'V2L' teknolojisine de yer verildiği belirtildi.

Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren MG, geçtiğimiz günlerde de Avrupa pazarlarındaki planlarında önemli bir rol oynayacağını açıkladığı yüzde 100 elektrikli SUV modeli Marvel R Electric’in tanıtımını gerçekleştirmişti.

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