Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yarın, DGS ise pazar günü yapılacak

        Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yarın, DGS ise pazar günü yapılacak

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP) yarın, Dikey Geçiş Sınavı'nın ise (DGS) 20 Temmuz Pazar günü yapılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÖSYM hafta sonu 2 sınav düzenleyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iki oturum ve dört bölümden oluşacak e-TEP yarın 13.45'te başlayacak.

        Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        İlk defa uygulanacak sınavla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "e-TEP, bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavıdır. e-TEP, diller için Avrupa ortak başvuru metninde tanımlanan dört hedef dil kullanım alanı temel alınarak geliştirilmiş ve özellikle eğitim ve mesleki amaçlı dil kullanımına odaklanan bir içeriğe sahiptir. Sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacak. 13 elektronik sınav salonu kullanılacak. Sınava 559 aday başvurdu. Sınavda 222 görevli yer alacak." bilgisini paylaştı.

        REKLAM

        Türkiye'deki tüm iller ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde 20 Temmuz Pazar günü yapılacak DGS ise saat 10.15'te başlayacak.

        Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, 675 bina ve 10 bin 319 salonda gerçekleştirilecek.

        2025-DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

        Uygulanacak sınavla ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları kaydetti: "İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için uygulanacak DGS'ye 252 bin 685 aday başvurdu. Sınavda emniyet görevlileri dahil 33 bin 730 kişi görev yapacak. Sınava 1302 engelli aday katılacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. 2 bin 283 aday bu haktan yararlandı. Adayların sınavdan en az bir saat önce sınav binalarında hazır bulunması faydalarına olacaktır. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı