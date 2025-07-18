Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yarın, DGS ise pazar günü yapılacak

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iki oturum ve dört bölümden oluşacak e-TEP yarın 13.45'te başlayacak.

Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

İlk defa uygulanacak sınavla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "e-TEP, bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavıdır. e-TEP, diller için Avrupa ortak başvuru metninde tanımlanan dört hedef dil kullanım alanı temel alınarak geliştirilmiş ve özellikle eğitim ve mesleki amaçlı dil kullanımına odaklanan bir içeriğe sahiptir. Sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacak. 13 elektronik sınav salonu kullanılacak. Sınava 559 aday başvurdu. Sınavda 222 görevli yer alacak." bilgisini paylaştı.

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Türkiye'deki tüm iller ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde 20 Temmuz Pazar günü yapılacak DGS ise saat 10.15'te başlayacak.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, 675 bina ve 10 bin 319 salonda gerçekleştirilecek.

2025-DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.