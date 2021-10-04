Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre Eylül ayında tüketici fiyatlarındaki artış aylık yüzde 1.25, yıllık yüzde 19.58 olarak kayıtlara geçti. Teknoloji başta olmak üzere elektronik ve beyaz eşya sektöründe ise yıllık artışlar yüzde 93’leri buldu. TÜİK’in enflasyon sepetinde yer alan madde fiyatlarından teknoloji ve beyaz eşya ürünlerinin son bir ay ve son bir yıldaki fiyat değişimlerini inceledik.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre son bir yılda fiyatı en çok artan elektronik eşya açık ara televizyon oldu. Geçen yılın eylül ayında ortalama 3 bin 284 olan televizyon fiyatları, geçen ay itibariyle 6 bin 347 TL’ye kadar çıktı. Buna göre son bir yılda Türkiye’de ortalama televizyon fiyatlarındaki artış 3 bin TL’yi geçti. Televizyon fiyatlarındaki yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 93.3 olarak belirlendi.

TV VE BULAŞIK MAKİNESİ ZİRVEDE

Elektronik ve beyaz eşyalarda televizyonun ardından fiyatı en çok artan ikinci ürün ise yıllık yüzde 65’lik artışla bulaşık makinesi oldu. TÜİK veritabanındaki verilere göre geçen yılın eylül ayında ortalama 2 bin 461 olan bulaşık makinesi fiyatları 2021 yılının eylül ayında 4 bin 58 TL’ye kadar yükseldi.

Teknoloji ürünlerindeki aylık ve yıllık fiyat değişimleri

Eylül 2020 Ağustos 2021 Eylül 2021 Aylık Değişim Yıllık Değişim Televizyon 3284 6179 6347 2.7% 93.3% Oyun Konsolu 3905 5602 5769 3.0% 47.7% Bilgisayar 7187 8441 8340 -1.2% 16.0% Tablet 1426 1610 1649 2.4% 15.6% Telefon 3785 4055 4103 1.2% 8.4%

Teknoloji ve beyaz eşya alanında yıllık ortalama fiyat artışlarında üçüncü sırayı yüzde 48 ile oyun konsolu alırken; onu yüzde 36 ile fırın, yüzde 35 ile ütü, yüzde 34 ile çamaşır makinesi, yüzde 33 ile buzdolabı, yüzde 32 ile klima izledi. Bu ürünlerin yanısıra elektrikli süpürge, tost makinesi, kombi ve su ısıtıcı gibi ürünlerde yaşanan fiyat artışları, yıllık yüzde 19.6 olan TÜFE’yi de aştı.

Beyaz eşya ürünlerindeki aylık ve yıllık fiyat değişimleri

Eylül 2020 Ağustos 2021 Eylül 2021 Aylık Değişim Yıllık Değişim Bulaşık Makinesi 2461 3867 4058 4.9% 64.9% Fırın 1772 2406 2413 0.3% 36.2% Ütü 392 526 532 1.1% 35.7% Çamaşır Makinesi 3034 3913 4079 4.2% 34.4% No-Frost Buzdolabı 4030 5108 5382 5.4% 33.5% Fırınlı Ocak 1885 2417 2510 3.8% 33.2% Klima 3765 4832 4981 3.1% 32.3% Elektrikli Süpürge 1098 1367 1416 3.6% 29.0% Tost Makinesi 462 538 582 8.2% 26.0% Kombi 4903 6125 6163 0.6% 25.7% Su Isıtıcısı 430 497 526 5.8% 22.3% Derin Dondurucu 2716 3318 3200 -3.6% 17.8% Blender 424 534 478 -10.5% 12.7%

GEÇEN SENE 20 BİN TL OLAN 5’Lİ ŞİMDİ İSE …

TÜİK’in tespit ettiği ortalama fiyatlara göre geçen yılın eylül ayında evine buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon ve bilgisayar almak isteyenlerin cebinden 20 bin TL çıkarken; bu yıl ise bu rakam 28 bin TL’leri geçti.

Enflasyon sepetinde yer alan bu ürünlerin lüks tüketim maddesi olmaktan çoktan çıktığı da dikkate alındığında, artık evlerin temel ihtiyacı haline gelen bu 5 ürün için harcanması gereken tutardaki yıllık artış 40’ları aşmış oldu.