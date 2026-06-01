Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Eljif Elmas'tan Türkiye'ye transfer sözleri!

        Eljif Elmas'tan Türkiye'ye transfer sözleri!

        Kuzey Makedonya'da forma giyen Eljif Elmas, Milli Takımımıza kaybettikleri 4-0'lık maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 23:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eljif Elmas'tan Türkiye'ye transfer sözleri!

        Kuzey Makedonya'da forma giyen Eljif Elmas, Milli Takımımıza kaybettikleri 4-0'lık maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "TÜRKİYE ÇEYREK FİNALE ÇIKACAKTIR"

        Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın iyi işler yapacağını söyleyen Eljif Elmas "Kadıköy'e gelmeyeli 7 sene oldu. İyi bir atmosfer vardı. Güzel bir maç oldu. Türkiye'nin tüm oyuncuları yüksek seviyede oynuyor. Onlar bizden bir tık üstün. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkacağını düşünüyorum." dedi.

        "İNŞALLAH YENİDEN TÜRKİYE'DE OYNARIM!"

        Transfer sorusuna yanıt veren Eljif Elmas "Transferimle ilgili bir şey düşünmüyorum. Şu an tatil yapmak istiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum, İleride İstanbul'da yaşamak istiyorum. Bir gün nasipse inşallah yeniden Türkiye'de oynarım." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Bayramda Yolları Denetlemiyor, Sizleri Koruyoruz"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı; hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir." dedi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP Kurultayına mali inceleme
        CHP Kurultayına mali inceleme
        Millilerden dört dörtlük prova!
        Millilerden dört dörtlük prova!
        "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim!"
        "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."