Eljif Elmas'tan Türkiye'ye transfer sözleri!

Kuzey Makedonya'da forma giyen Eljif Elmas, Milli Takımımıza kaybettikleri 4-0'lık maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE ÇEYREK FİNALE ÇIKACAKTIR"

Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın iyi işler yapacağını söyleyen Eljif Elmas "Kadıköy'e gelmeyeli 7 sene oldu. İyi bir atmosfer vardı. Güzel bir maç oldu. Türkiye'nin tüm oyuncuları yüksek seviyede oynuyor. Onlar bizden bir tık üstün. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkacağını düşünüyorum." dedi.

"İNŞALLAH YENİDEN TÜRKİYE'DE OYNARIM!"

Transfer sorusuna yanıt veren Eljif Elmas "Transferimle ilgili bir şey düşünmüyorum. Şu an tatil yapmak istiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum, İleride İstanbul'da yaşamak istiyorum. Bir gün nasipse inşallah yeniden Türkiye'de oynarım." ifadelerini kullandı.