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Elon Musk bütün dünyaya bu uydularla internet sağlayacak

HABERTURK.COM

Elon Musk Twitter hesabından tüm dünyaya yüksek hızlı internet sağlayacak Starlink projesinin detaylarını paylaştı. Çarşamba günü SpaceX'in Falcon 9 roketiyle alçak yörüngeye 60 adet uydu yollanması planlanıyor. SpaceX proje tamamlandığında 12 bin uyduyla bütün dünyaya şu anki ortalama hızın 40 kat üzerinde internet hizmeti sunmayı hedefliyor. Sürecin hızlanması için daha fazla uydunun sığacağı yeni bir roket üzerinde çalışıyor.

Spacelink projesi

Milyarder mucit Elon Musk, CEO'su olduğu uzay teknolojileri firması SpaceX'in uydular aracılığıyla tüm dünyaya yüksek hızlı internet sağlama projesindeki son gelişmeleri aktardı. Musk Twitter hesabından firmanın Falcon roketinin içine sığdırılmış 60 adet uydunun görselini paylaştı. Falcon 9 roketini çarşamba günü yörüngeye yollamayı planladıklarını açıklayan Musk "Muhtemelen ilk seferde birşeyler yanlış gidecek" ifadelerini kullandı. 

 

İLK OLARAK 2015'TE DUYURDU

Elon Musk Starlink adını verdiği uydularla ilgili ilk planını 2015 yılında açıklamıştı. Buna göre ortalamadan daha küçük bir boyuta sahip 1200 adet uydu dünyanın yörüngesine yerleştirilecek ve kurulacak ağ ile tüm dünyaya yüksek hızlı internet verilecek. Eğer Musk'ın planı başarılı olursa dünya genelindeki internet kullanıcılarının download ve upload hızlarının 40 kat artması bekleniyor. Ne SapceX ne de Elon Musk söz konusu hizmet için kullanıcılardan ne kadar ücret alacaklarını bugüne kadar açıklamadı. 

HEDEF 2020'DE HİZMET SAĞLAMAK

SpaceX şubat ayında da Tintin A ve Tintin B isimli iki uyduyu başarıyla yollamıştı. Ancak Musk bu uyduların deneme amaçlı fırlatıldığını, çarşamba günü fırtlatılacak uyduların ise üretime hazır tasarımlar olduğunu vurguladı. Musk, belli bir kapsama alanına ulaşmak için 420 adet uydunun dünya etrafında konumlandırılması gerektiğini söyledi. Yani çarşamba günü planlanan fırlatmanın ardından 6 sefer daha yapılması gerekecek. SpaceX daha önce uydular aracılığıyla internet hizmetini 2020 yılından itibaren vermeyi planladığını duyurmuştu. 2024 yılında da 12000 uyduyla dünyanın en ücra köşesinin bile kapsama alanına girmesi hedefleniyor.   

122 METRE UZUNLUĞUNDA YENİ ROKET

Tabii SpaceX'in planları istediği gibi giderse, çok daha az seferle daha fazla uydu yollamayı başarabilir. Şu anda 60 uydunun sığabildiği Falcon 9 roketi yaklaşık 70 metre boyunda. Firma Starlink projesi için ise iki bölümlü 122 metre uzunluğunda yeni bir roket üretmeyi planlıyor. Söz konusu roket bütün SpaceX roketleri gibi 'yeniden kullanılabilir' olacak. Elon Musk'ın bu yeni roketle ilgili detayları haziran ayında paylaşması bekleniyor. Uyduların tek sefer yerine birçok kez kullanılması SpaceX'in en çok üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Bu sayede uzay seyahati maliyetinin minimuma indirilmesi planlanıyor. 

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