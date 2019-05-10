Amazon Kurucu ve CEO’su Jeff Bezos Ay’a gödereceği aracı tanıttı. 158 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin olan Bezos, 2000 yılında kurduğu uzay teknolojileri firması Blue Origin’in Ay göreviyle ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Buna göre firma ilk olarak küçük bir ev büyüklüğündeki robotik uzay gemisini Ay’a yollayacak. Bu araç Ay’a NASA’nın Mars’a yolladı Oppurtunity ve Curiosity benzeri 4 adet araç taşıyacak. Bunu insan taşıyan bir roket takip edecek. Blue Origin 2024 yılında Ay’a insan yollamayı hedefliyor.

KALICI OLARAK GİDİLİYOR

Washington’da düzenlenen toplantıda Blue Moon isimli Ay’a ilk yollayacakları aracın görüntülerini paylaşan Bezos “Ay’a geri dönme vakti. Bu sefer kalıcı olarak…” açıklamasında bulundu. Toplantıda Ay’a yollanması planlanana astronotlar da hazır bulundu. Jeff Bezos’un konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Blue Origin Başkan Yardımcısı Clay Mowry 2024 hedefinin duruma göre değişebileceğini ifade etti. Firmanın danışmanlarından Robert Walker ise insansız ilk roketin 2023 yılında Ay’a yollanacağını açıkladı.

ROKETLER YENİDEN KULLANILACAK

Blue Origin 2017 yılında Ay’a 4 bin 500 kiloluk yük taşıyabilecek uzay aracı üretimi planlarını duyurmuştu. Firma uzun yıllardır Elon Musk’ın SpaceX’i gibi yeniden kullanılabilir roket teknolojisi üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz ay New Shephard isimli roketi, başarılı bir kalkış gerçekleştirdikten sonra herhangi bir hasar almadan iniş yapmayı başardı. Özel uzay firmaları roketleri tek sefer yerine birçok kez kullanarak uzay yolculuğunun maliyetini olabildiğince düşürmeyi planlıyor.

KAZANAN ABD OLMUŞTU

Soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği ve ABD Ay’a gitmek için kıyasıya bir yarış içine girmişti. Sovyetler 1966 yılında insansız bir aracı Ay’a başarılı bir şekilde yollayarak tarihe geçmişti. Sovyetler’den 4 ay sonra NASA’nın aracı Ay’a varmıştı. Ay’a ilk aracı Sovyetler yollasa da Apollo 11 göreviyle dünyanın uydusuna ilk insanı yollayan ABD uzay yarışının ‘galibi’ sayılmıştı. Günümüzde alevlenen uzay yarışının baş aktörleri ise özel şirketler. Daha önce SpaceX 2023 yılında Ay’a turistik geziler düzenlemeyi hedeflediğini duyrmuştu.