Elon Musk'ın eski sevgilisi Grimes, milyarder girişimciyi 2022'de satın aldığından beri sosyal medya platformu X/Twitter üzerindeki etkisi nedeniyle yerden yere vurdu.

Elon Musk'tan üç çocuğu olan 37 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, eski sevgilisinin bıraktığı etki nedeniyle sosyal medyadan kasıtlı olarak uzak durduğunu söyledi. Grimes; "Temelde sosyal medyadan tamamen uzak kaldım. Bu yerin bir zehir olduğu; derin, kulağa hoş gelen, kimseye bağlı olmayan, beyninin atacağı saçmalıkların hapishanesi olduğu açıkça ortada" ifadesini kullandı.

Tam adı Claire Elise Boucher olan Grimes, X platformunda gösterilenler için; "Bütün bunlar bir tiyatro" yorumunu yaptı.

Grimes ile Elon Musk'ın 5 yaşında X Æ A-12 adında bir oğlu, 4 yaşında Exa Dark Sideræl adında bir kızı ve 3 yaşında Techno Mechanicus adında bir oğlu var.

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Grimes ile Elon Musk, yaklaşık dört yıl önce yollarını ayırdı. Musk, Eylül 2021'de Page Six'e kendisinin ve Grimes'ın "yarı ayrı" olduklarını söylemişti. Başlarda ayrılsalar da aynı evi paylaşmaya devam ettiler ve ebeveynliğe odaklanarak ilişkilerini iyi bir şekilde yürüttüler. Ancak ilerleyen zamanlarda ikilinin arası açıldı ve Grimes, Musk'ı, çocuklarını kendisine göstermemekle suçladı. İkilinin arasında velayet konusunda çekişmeli dava sürüyor.