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        Haberler Dünyadan Elon Musk'ın eski sevgilisi Grimes'tan X/Twitter yorumu: Bir zehir

        Elon Musk'ın eski sevgilisi Grimes'tan X platformu yorumu: Bir zehir

        Elon Musk'tan üç çocuğu olan eski sevgilisi Grimes, milyarder girişimcinin sahibi olduğu X / Twitter'dan uzak durduğunu ve platformun "bir zehir" olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 10:49 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:53
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        "X/Twitter bir zehir"
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        Elon Musk'ın eski sevgilisi Grimes, milyarder girişimciyi 2022'de satın aldığından beri sosyal medya platformu X/Twitter üzerindeki etkisi nedeniyle yerden yere vurdu.

        Elon Musk'tan üç çocuğu olan 37 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, eski sevgilisinin bıraktığı etki nedeniyle sosyal medyadan kasıtlı olarak uzak durduğunu söyledi. Grimes; "Temelde sosyal medyadan tamamen uzak kaldım. Bu yerin bir zehir olduğu; derin, kulağa hoş gelen, kimseye bağlı olmayan, beyninin atacağı saçmalıkların hapishanesi olduğu açıkça ortada" ifadesini kullandı.

        Tam adı Claire Elise Boucher olan Grimes, X platformunda gösterilenler için; "Bütün bunlar bir tiyatro" yorumunu yaptı.

        Grimes ile Elon Musk'ın 5 yaşında X Æ A-12 adında bir oğlu, 4 yaşında Exa Dark Sideræl adında bir kızı ve 3 yaşında Techno Mechanicus adında bir oğlu var.

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        Grimes ile Elon Musk, yaklaşık dört yıl önce yollarını ayırdı. Musk, Eylül 2021'de Page Six'e kendisinin ve Grimes'ın "yarı ayrı" olduklarını söylemişti. Başlarda ayrılsalar da aynı evi paylaşmaya devam ettiler ve ebeveynliğe odaklanarak ilişkilerini iyi bir şekilde yürüttüler. Ancak ilerleyen zamanlarda ikilinin arası açıldı ve Grimes, Musk'ı, çocuklarını kendisine göstermemekle suçladı. İkilinin arasında velayet konusunda çekişmeli dava sürüyor.

        Elon Musk, Grimes'tan ayrı olarak üç kadından 11 çocuğun babası. 54 yaşındaki Musk ve 52 yaşındaki eski eşi Justine Wilson'ın 6 çocuğu var. İlk doğan çocukları Nevada Alexander, 2002'de 10 hafta sonra ani bebek ölümü sendromu nedeniyle hayatını kaybetti. Daha sonra, Nisan 2004'te ikizleri Vivian Jenna ve Griffin'i ve Ocak 2006'da üçüzleri Kai, Saxon ve Damian'ı kucaklarına aldılar.

        Musk'ın Neuralink şirketinden çalışan 39 yaşındaki iş kadını Shivon Zilis'ten 4 çocuğu var. İkizleri 2021'de, kızları Arcadia 2024'te ve oğulları Seldon Lycurgus bu yılın başında doğdu.

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        #Elon Musk
        #Grimes
        #x platformu
        #twitter
        #sosyal medya
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