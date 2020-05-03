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Elon Musk tüm mülklerini satacak

Son dönemde sosyal medya paylaşımları büyük ses getiren ünlü milyarder Elon Musk tüm mülklerini satacağını ve artık ev sahibi olmayacağını Twitter üzerinden duyurdu. Ardından attığı başka bir tweetle kız arkadaşının bu karar üzerine 'çıldırdığını' söyledi

Elın Musk grimes
HABERTURK.COM

Tesla ve SpaceX CEO'su ünlü öilyarder Elon Musk son dönemde Twitter'ın en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi. Elon Musk yakın zamanda Tesla hisselerinin aşırı değerli olduğunu söyledi. Bunun yanından yine Twitter üzerinden koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması için çağrılarda bulundu.

Özellikle koronavirüs konusundaki tutumu sert eleştiriler alan Musk son olarak ise tüm mülklerini satacağını açıklayarak yine Twitter'ın gündemine oturdu.

Elon Musk söz konusu tweetinde "Neredeyse tüm fiziksel mülklerimi satacağım. Ev sahibi olmayacağım" ifadelerini kullandı. Ardından müzisyen kız arkadaşı Grimes'ın kendisine 'çıldırdığını' belirtti. Gerçek ismi Claire Elise Boucher olan Grimes 2018 yılından bu yana Elon Musk'la beraberlik yaşıyor. Hamile olan ünlü şarkıcınınbu hafta doğum yapması bekleniyor.

Elon Musk satacağı bir evle ilgili bir koşulu olduğunu sözlerine ekledi. 2016 yılında vefat eden ünlü aktör Gene Wilder'ın eski evinin sahibi olduğunu belirten Musk bu evi yıkılmaması ve 'ruhunun bozulmaması' şartıyla satacağını belirtti.

İŞTE ELON MUSK'IN YIKILMAMA ŞARTIYLA SATACAĞI EV:

ÇOCUKLARININ ÖZEL OKULU

39 milyarlık sservetin sahibi Elon Musk'ın evlerinin toplam değerinin 100 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor. Musk'ın ilk aldığı büyük ev ise aslında Gene Wilder'ın eski evinin hemen karşısında bulunuyor. Hatta Wilder'ın evini oturmak için değil çocuklarının özel okulu olarak kullanıyor.

Musk 2012 yılında birçok zenginin ikamet ettiği Bel Air bölgesinde şu evi almıştı:

AYNI BÖLGEDE 5 EV DAHA ALDI

Elon Musk bu iki evin ardından Bel Air bölgesinde 5 ev daha aldı ancak şu anda bunların kaçı kendi üzerine kaçı firmaları üzerine bilinmiyor. Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada resmi olarak şirketlerinin sahibi olduğu evleri satıp satmayacağı detayını paylaşmadı.

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