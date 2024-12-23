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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Elon Muskı'n baş hukuk müşaviri Spiro, Martı yönetim kuruluna katıldı - Teknoloji Haberleri

        Elon Muskı'n baş hukuk müşaviri Spiro, Martı yönetim kuruluna katıldı

        X, Tesla, SpaceX, X Corp, Neuralink gibi firmaların sahibi konumundaki milyarder Elon Musk'ın baş hukuk müşaviri ve Alex Spiro, Alec Baldwin, Megan Thee Stallion, Jay-Z, Mick Jagger, Thabo Sefolosha, Robert Kraft, Julian Edelman ünlü isimlerin avukatı olan Alex Spiro'nun, Martı'nın yönetim kuruluna katıldığı duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 11:52 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:52
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        Musk'ın avukatı Spiro, Martı Yönetim Kurulu'nda
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        Martı'dan yapılan açıklamaya göre, Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen ve milyarder Elon Musk'ın baş hukuk müşaviri olan avukat Alex Spiro'nun bundan böyle Martı’nın gelecek planları ve stratejik kararlarında destek olacağı açıklandı.

        Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kariyerine New York’ta savcı olarak göreve başlayan Spiro, uluslararası davalardaki başarıları ile biliniyor.

        Son zamanlarda Twitter davasındaki etkin rolü ile adından sıklıkla söz ettiren Alex Spiro, halihazırda Tesla’nın avukatlığını yapıyor ve aynı zamanda dünya çapındaki birçok üst düzey şirkete de danışmanlık hizmeti veriyor.

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        Bununla birlikte Alex Spiro, Alec Baldwin, Megan Thee Stallion, Jay-Z, Mick Jagger, Thabo Sefolosha, Robert Kraft, Julian Edelman ve Aaron Hernandez gibi birçok ünlünün de davalarında avukatlık rolünü üstlenmişti.

        ALEX'LE ÇALIŞACAK OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

        Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, konuyla ilgili açıklamasında, “Alex’in iş dünyası ve politika alanında geniş bir müşteri portföyüne sahip olmasının yanı sıra, küresel teknoloji girişimcileriyle çalışmış olması, şirketimize ve misyonumuza büyük katkı sağlayacak. Alex ile çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

        Alex Spiro ise şu açıklamayı yaptı: “Dünyanın en başarılı girişimcileri ve şirketleriyle çalışma şansım oldu. Alper ve ekibi, şimdiye kadar gördüğüm en iyiler arasında. Şirketin ölçeklenmesi ve 2025 yılında kârlılık hedefine ulaşması yolunda Martı’yı desteklemekten memnuniyet duyuyorum.”

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