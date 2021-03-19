Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal GüvenlikEmekli
ABONE OL

Emekli başına düşen çalışan sayısı alarm veriyor

Sosyal güvenlik sisteminde 1 emekliye düşen çalışan sayısını gösteren aktif / pasif oranı 2020 yılında 1.87 olarak gerçekleşti. Stajyer ve kursiyer gibi gerçekte prim ödemeyen kesimler hariç tutulduğunda ise aktif / pasif oranı 1.69 düzeyinde kaldı. Sosyal güvenlik reformundan bu yana aktif / pasif oranında sadece 0.3 puanlık iyileşme kaydedildi. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Emekli başına düşen çalışan sayısı alarm veriyor

Sosyal güvenlik sistemi 2008 yılında reforma tabi tutuldu. 8 Eylül 1999’dan sonra çalışmaya başlayan kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı 2036 yılından itibaren kademeli olarak artırılarak 2048 yılında 65 yaşa çıkartılacak. Reformla, çalışan başına emekli sayısını gösteren sosyal güvenlik sistemindeki aktif / pasif oranının da yükseltilmesi amaçlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) aralık ayı istatistiklerine göre, 2009 yılında 15 milyon 96 bin olan aktif sigortalı sayısı 12 yıllık dönemde 8 milyon 248 bin kişi artarak 23 milyon 344 bine yükseldi. Aynı dönemde SGK’dan gelir ve aylık alanların sayısı ise dosya bazında 4 milyon 2 bin kişi artarak 8 milyon 489 binden 12 milyon 491 bin kişiye yükseldi. (Merak edenler için not: Ölen sigortalıların dul ve yetimlerini de kapsayan ‘kişi’ bazında aylık veya gelir alanların sayısı ise söz konusu dönemde 9 milyon 174 binden 13 milyon 264 bine yükseldi)

SGK, 1 emekliye düşen çalışan sayısını gösteren aktif / pasif oranını aktif sigortalılar ve dosya bazında emekli aylığı alan kişi sayısına göre hesaplıyor. Buna göre, 2009 yılında 1.78 olan aktif / pasif oranı (1 emekliye karşılık çalışan sayısı),2017 yılında 1.95’e yükseldi. Sonrasında 2018’de 1.86’ya, 2019’da da 1.80’e düşen bu oran 2020 yılında 1.87’ye yükseldi.

Yıllara göre aktif sigortalılar ve emekli aylığı alanlar
Yıl200920102011201220132014201520162017201820192020 Aralık
I- AKTİF SİGORTALILAR15.096.72816.196.30417.374.63118.352.85918.886.98919.821.82220.773.22721.131.83822.280.46322.072.84022.000.96423.344.547
1- Zorunlu14.091.52715.245.93316.486.17817.451.30217.946.88018.829.86619.578.73119.099.02620.241.38920.093.78020.172.89121.064.613
Zorunlu 4/a, 4/b (Tarım Hariç),4/c13.061.37914.130.45415.351.84216.382.99817.007.90217.949.95118.766.85318.367.29419.511.17319.374.55219.542.66020.490.475
Tarım zorunlu (4/b)1.014.9481.101.1311.121.7771.056.852928.454864.468797.334717.876705.592696.175600.787547.075
Muhtar15.20014.34812.55911.45210.52415.44714.54413.85624.62423.05329.44427.063
2 - Çırak321.649349.581298.180306.617320.730359.948392.9081.170.080368.373341.659319.017346.624
3- Yurt dışı Topluluk35.93025.77832.86734.60034.98728.29729.92624.71021.59222.89921.00216.219
4 - Tarım (4/a-2925)178.541152.802124.91185.71762.98846.99640.61536.12550.60245.38441.10831.250
5- Diğer Sigortalılar441.907391.499331.017356.340401.076409.823445.366442.552462.452407.996364.434445.079
6-Stajyer ve Kursiyerler (*)27.17430.711101.478118.283120.328146.892285.681359.3451.136.0551.161.1221.082.5121.440.762
II- PASİF (AYLIK VEYA GELİR ALANLAR) SİGORTALILAR
-Dosya8.488.8668.820.6949.274.7059.635.8069.893.77910.227.04710.808.16511.171.05911.418.72211.867.93112.214.54312.490.714
-Kişi9.173.7809.518.70410.015.07110.382.73210.595.96610.921.00111.384.26311.755.36512.154.14012.613.15112.977.71913.264.220
1 - Yaşlılık Aylığı Alanlar6.228.8166.473.4926.816.8067.065.8817.284.0367.504.3237.854.8908.121.4618.402.3148.729.7588.968.4629.133.884
2 - Malullük Aylığı Alanlar105.095107.346109.382112.241112.320116.241118.801120.923123.494124.936126.947124.602
3 - Vazife Malulü Aylığı Alanlar6.5436.6086.7116.8586.92111.53611.93912.17012.93413.50414.03914.381
4 - Ölüm Aylığı Alanlar (Dosya)2.044.7752.127.3732.233.9212.340.0012.376.3542.477.9002.700.3482.787.5242.748.3562.863.2742.963.0883.072.907
5 - Ölüm Aylığı Alanlar (Kişi)2.701.3202.796.3062.944.7683.057.4533.049.5223.142.3843.247.4483.343.2653.451.9293.576.0463.692.7883.813.421
6 - Sürekli İşgöremezlik Geliri Alanlar57.42258.49958.97960.65761.46762.17965.47770.08173.03575.65479.20980.891
7 - Sürekli İşgöremezlik Ölüm Geliri Alanlar (Dosya)46.21547.37648.90650.16852.68154.86856.71058.90058.58960.80562.79864.049
8 - Sürekli İşgöremezlik Ölüm Geliri Alanlar (Kişi)74.58476.45378.42579.64281.70084.33885.70887.46590.43493.25396.27497.041
Aktif / Pasif Oranı1,781,841,871,901,911,941,921,891,951,861,801,87

GERÇEK AKTİF / PASİF ORANI DAHA DÜŞÜK

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için ideali 4 olan aktif / pasif oranı Türkiye’de 1.87 olmakla birlikte detaylara inildiğinde gerçekte çok daha düşük olduğu görülüyor.

SGK’nın hesaplamalarda dikkate aldığı aktif sigortalılar içinde çırak, stajyer ve kursiyerler de yer alıyor. Bu üç gruptaki kişilerin sayısı 2009’da 349 bin iken 2016 yılında hızla artarak 1 milyon 529 bin kişiye yükseldi. 2020 yılında ise bu gruptaki kişilerin toplam sayısı 1 milyon 787 bin kişi oldu. Bu kişiler için uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiyor.

SGK’nın hesaplamasına dahil edilenler arasında isteğe bağlı sigortalılar, tarım işçileri ve yurt dışı topluluk sigortası ödeyenler ile yurt dışı borçlanması yapanlar da yer alıyor. Bu gruptakilerin de prim ödemeleri istikrarlı değil.

Söz konusu grupları dışarıda bırakarak çalışmasından dolayı “zorunlu sigortalı” olan kişilere göre hesaplama yapıldığında durum değişiyor. 2009 yılında 13 milyon 61 bin kişi olan zorunlu sigortalıların sayısı 12 yılda 6 milyon 973 bin kişi artarak 2020’de 21 milyon 64 bin kişiye ulaştı. 12 yıllık dönemde emekli aylığı alanların sayısının 4 milyon kişi arttığını hatırlatalım.

Zorunlu sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan aktif / pasif oranı 2009 yılında 1.66 iken 2014 yılında 1.84’e yükseldi, 2020 yılında ise 1.69’a geriledi. 12 yıllık dönemde sadece 0.03 puanlık bir iyileşme sağlanabildi.

Zorunlu sigortalı çalışanlara göre aktif / pasif dengesi
200920102011201220132014201520162017201820192020 Aralık
AKTİF SİGORTALILAR15.096.72816.196.30417.374.63118.352.85918.886.98919.821.82220.773.22721.131.83822.280.46322.072.84022.000.96423.344.547
Zorunlu14.091.52715.245.93316.486.17817.451.30217.946.88018.829.86619.578.73119.099.02620.241.38920.093.78020.172.89121.064.613
PASİF SİGORTALILAR (Dosya)8.488.8668.820.6949.274.7059.635.8069.893.77910.227.04710.808.16511.171.05911.418.72211.867.93112.214.54312.490.714
Aktif / Pasif Oranı1,781,841,871,901,911,941,921,891,951,861,801,87
Zorunlu sigortalı / Pasif Oranı1,661,731,781,811,811,841,811,711,771,691,651,69

ZONGULDAK’TA EMEKLİLER ÇALIŞANLARI YÜZDE 12 AŞTI

SGK’nın yöntemiyle iller bazında yapılan hesaplamalara göre, aktif / pasif oranının en düşük olduğu il 0.89 ile Zonguldak oldu. Yer altında zor koşullarda çalışan kömür işçileri diğer çalışanlara göre daha erken emekli olabiliyorlar. Bunun da etkisiyle Zonguldak’ta 1 emekliye karşılık sadece 0.89 aktif çalışan bulunuyor. İldeki emeklilerin çalışanlara oranı 1.12 düzeyinde yer alıyor. Başka bir ifadeyle, emeklilerin sayısı çalışanlardan yüzde 12 daha fazla.

Zonguldak’ın ardından ikinci sırada yer alan Sinop’ta aktif / pasif oranı 0.92 düzeyinde bulunurken, bu ilde de emeklilerin aktif çalışanlara oranı 1.08 oldu.

Üçüncü sırada yer alan ve Zonguldak gibi madencilerin yoğun olduğu Bartın’da ise aktif / pasif oranı 1 olarak gerçekleşti. Bu ilde 1 emekliye 1 çalışan düşüyor.

ŞIRNAK'TA AKTİF / PASİF ORANI 6.70

Nüfusun genç, emekli sayısının az olduğu güneydoğu illeri aktif / pasif oranı en yüksek iller oldu. İlk sırada yer alan Şırnak’ta aktif / pasif oranı 6.70 (1 emekliye karşılık 6.7 çalışan) olarak gerçekleşirken, onu 5.26 ile Hakkari, 4.39’la Şanlıurfa, 4.18 ile Mardin izledi.

İllere göre sigortalı çalışanların emeklilere oranı
AktifAylık alanAktif/Pasif oranıAylık alanların çalışanlara oranı
Adana521.356318.7311,640,61
Adıyaman115.33451.8702,220,45
Afyonkarahisar181.378118.8891,530,66
Ağrı68.42819.0943,580,28
Amasya81.03272.3451,120,89
Ankara1.991.691994.7482,000,50
Antalya760.751361.8182,100,48
Artvin47.32535.8651,320,76
Aydın274.682232.3201,180,85
Balıkesir328.812289.9221,130,88
Bilecik70.41142.7921,650,61
Bingöl56.23317.2013,270,31
Bitlis61.55220.1313,060,33
Bolu96.66958.4901,650,61
Burdur68.14458.8541,160,86
Bursa983.510547.8151,800,56
Çanakkale157.044124.0551,270,79
Çankırı48.47934.9311,390,72
Çorum114.215101.1391,130,89
Denizli315.483219.4891,440,70
Diyarbakır301.71193.3813,230,31
Edirne109.46895.9841,140,88
Elazığ149.14879.8411,870,54
Erzincan57.99534.8511,660,60
Erzurum154.93776.8322,020,50
Eskişehir267.051186.5711,430,70
Gaziantep505.877164.2243,080,32
Giresun103.17895.7671,080,93
Gümüşhane28.56520.0601,420,70
Hakkari62.61111.9095,260,19
Hatay332.425185.4281,790,56
Isparta124.15884.3371,470,68
Mersin463.732260.0361,780,56
İstanbul5.649.5712.437.9392,320,43
İzmir1.368.884950.5991,440,69
Kars50.55722.2612,270,44
Kastamonu95.54174.8861,280,78
Kayseri372.580213.0361,750,57
Kırklareli109.76182.9061,320,76
Kırşehir51.72743.6861,180,84
Kocaeli718.849283.2082,540,39
Konya561.763310.3571,810,55
Kütahya143.236119.4081,200,83
Malatya195.761106.3201,840,54
Manisa412.953261.1721,580,63
Kahramanmaraş256.940106.4642,410,41
Mardin161.76438.6774,180,24
Muğla309.780192.4481,610,62
Muş61.00519.2793,160,32
Nevşehir78.89853.3921,480,68
Niğde81.62247.5011,720,58
Ordu162.079129.8111,250,80
Rize91.23672.5821,260,80
Sakarya291.319169.7271,720,58
Samsun315.923254.3081,240,80
Siirt60.90317.6423,450,29
Sinop49.05053.2070,921,08
Sivas142.759107.2451,330,75
Tekirdağ382.749170.0762,250,44
Tokat123.666103.1121,200,83
Trabzon197.323151.2731,300,77
Tunceli26.14611.0992,360,42
Şanlıurfa300.53368.4434,390,23
Uşak111.56378.6001,420,70
Van180.94648.5403,730,27
Yozgat89.19874.5091,200,84
Zonguldak138.165155.2520,891,12
Aksaray98.91952.8841,870,53
Bayburt19.29110.8571,780,56
Karaman70.14440.9481,710,58
Kırıkkale68.86550.3131,370,73
Batman123.98533.8173,670,27
Şırnak100.62415.0246,700,15
Bartın47.08647.3121,001,00
Ardahan21.0758.8472,380,42
Iğdır34.50012.6872,720,37
Yalova94.37147.3931,990,50
Karabük61.68351.5101,200,84
Kilis34.96812.7642,740,37
Osmaniye107.94160.2811,790,56
Düzce112.96065.1361,730,58

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika bilgi: Peşin ödenen emekli aylığı geri alınamaz
SOSYAL GÜVENLİKÖlen emeklinin aylığı geri alınır mı?
Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları! Kura sonuçları tam listesini görüntüle
SOSYAL GÜVENLİKAdalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları
SINIR GELDİ | Son dakika: İşçi alacaklarında hakimin takdir indirimine sınır
SOSYAL GÜVENLİKYargıtay’dan flaş fazla mesai kararı
KORKULAN OLMADI! Son dakika: Sigortalı işçi sayısında sevindiren gelişme
SOSYAL GÜVENLİKPandemide sigortalı işçi sayısı arttı
Son dakika: Esnek çalışma yeniden gündemde! Part time çalışmada neler değişecek?
SOSYAL GÜVENLİKEsnek çalışma yeniden raftan iniyor
Üsküdar Üniversitesi akademik personel alımı: Üsküdar Üniversitesi akademik personel alımı başvuru tarihi
SOSYAL GÜVENLİKÜsküdar Üniversitesi akademik personel alımı yapacak!
Toplu prim ödemesi yaparak emekli olunabilir mi?
SOSYAL GÜVENLİKKısa çalışmada kıdem nasıl hesaplanır?
SON DAKİKA: Kamu personel alımları değişiyor! Kamu personel alım ilanları nasıl olacak? Bakan açıkladı
SOSYAL GÜVENLİKKamu personel alımlarında yeni sistem
SON DAKİKA: Bütçeden SGK'ya 249 milyar TL kaynak aktarıldı
SOSYAL GÜVENLİKSGK 2020'de 67.5 milyar TL açık verdi
Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı: 2021 Ziraat Bankası 230 KPSS şartsız memur alımı başvuru şartları
SOSYAL GÜVENLİKZiraat Bankası 230 memur alımı yapacak!