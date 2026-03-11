Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam gelecek mi? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün?

        Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Ramazan Bayramı için bekleyiş sürerken, emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Emekli bayram ikramiyesi her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez hesaplara yatırılmaktadır. SSK, Emekli Sandığı, BAĞKUR ve EYT'liler geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağını, bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğini mercek altına aldı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte SGK 4A, 4B, 4C 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 14:13
        1

        Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri genellikle bayramdan yaklaşık 1 hafta önce hesaplara yatırılıyor. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesine zam gelecek mi?" İşte Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

        2

        EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak." dedi.

        Cumhurbaşkanı, "Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlayacağız." şeklinde konuştu.

        3

        EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyeleri içinde tarih vererek, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak." dedi.

        Buna göre; Emekliye bayram ikramiyelerinin 12-18 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

        4

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        19 Mart 2026 Perşembe Arefe

        20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

        21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

        22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
