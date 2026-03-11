Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşı ve ikramiyesi açıklaması geldi

        Memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ve ikramiyesi açıklaması geldi

        Ramazan Bayramı öncesinde memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri gündeme geliyor. Konuyla ilgili en son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haberi verdi ve emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki, memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi yatacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ödeme takvimi açıklaması ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 13:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bayram hazırlıklarını maaşla yapmak isteyen memurlar ile SSK ve Bağkur emeklileri, ödeme takvimine dair resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Normal şartlarda her ayın 17'sinde yapılmaya başlayan emekli maaş ödemeleri bu ay Ramazan Bayramı vesilesiyle erken yatacak. Peki, 2026 Mart memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşı ayın kaçında verilecek?

        2

        EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

        AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haberi verdi ve emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı.

        Normal şartlarda her ayın 17'sinde yapılmaya başlayan emekli maaş ödemeleri bu ay Ramazan Bayramı vesilesiyle erken yatacak.

        Emeklilerin bu ayki emekli maaş ödemeleri 14 Mart'tan itibaren hesaplara geçecek.

        3

        EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyeleri içinde tarih vererek, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak." dedi.

        Buna göre; Emekliye bayram ikramiyelerinin 12-18 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

        4

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        19 Mart 2026 Perşembe Arefe

        20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

        21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

        22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"