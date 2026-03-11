Memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ve ikramiyesi açıklaması geldi
Ramazan Bayramı öncesinde memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri gündeme geliyor. Konuyla ilgili en son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haberi verdi ve emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki, memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi yatacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ödeme takvimi açıklaması ile ilgili detaylar
Bayram hazırlıklarını maaşla yapmak isteyen memurlar ile SSK ve Bağkur emeklileri, ödeme takvimine dair resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Normal şartlarda her ayın 17'sinde yapılmaya başlayan emekli maaş ödemeleri bu ay Ramazan Bayramı vesilesiyle erken yatacak. Peki, 2026 Mart memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşı ayın kaçında verilecek?
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haberi verdi ve emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Normal şartlarda her ayın 17'sinde yapılmaya başlayan emekli maaş ödemeleri bu ay Ramazan Bayramı vesilesiyle erken yatacak.
Emeklilerin bu ayki emekli maaş ödemeleri 14 Mart'tan itibaren hesaplara geçecek.
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyeleri içinde tarih vererek, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak." dedi.
Buna göre; Emekliye bayram ikramiyelerinin 12-18 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.