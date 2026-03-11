Memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ve ikramiyesi açıklaması geldi

Bayram hazırlıklarını maaşla yapmak isteyen memurlar ile SSK ve Bağkur emeklileri, ödeme takvimine dair resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Normal şartlarda her ayın 17'sinde yapılmaya başlayan emekli maaş ödemeleri bu ay Ramazan Bayramı vesilesiyle erken yatacak. Peki, 2026 Mart memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşı ayın kaçında verilecek?