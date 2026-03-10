Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Ramazan Bayramı için bekleyiş sürerken, emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Emekli bayram ikramiyesi her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez hesaplara yatırılmaktadır. SSK, Emekli Sandığı, BAĞKUR ve EYT'liler geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağını, bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğini mercek altına aldı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte SGK 4A, 4B, 4C 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi...
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri genellikle bayramdan yaklaşık 1 hafta önce hesaplara yatırılıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesine zam gelecek mi?" İşte detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar malum. Bizim Orta Vadeli Program’a (OVP) uygun olarak bütçe disiplinine azami dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" diyerek mevcut tabloda bir artışın öngörülmediğini ifade etti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de açıklama yaptı.
Emekli ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Güler "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor. Bütçe dengelerimiz açısından orta vadeli program kapsamında biz emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için 4'er bin TL'lik ikramiye için bu yıl bütçemizden SGK'ya 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz bu ikramiyelerin ödenebilmesi için. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu an bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları, doğalgaz fiyat artışları, tedarik zincirinden kaynaklı maalesef birçok sıkıntılar var ekonomik ortamda. Dolayısıyla bizim OVP'ye uygun olarak bütçeye, bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" ifadelerini kullandı.
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in ifadelerine göre emekli bayram ikramiyesi sene de 4 bin TL olarak hesaplara yatacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında idarak edilecek.
Emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda takvime bakılırsa 9-15 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
SAVAŞ NEDENİYLE GERİ ÇEKİLDİ
Başlangıçta ikramiyenin 5 bin TL’ye çıkarılması üzerinde bir çalışma yürütülmüştü ancak bölgesel savaş riski ve bütçe dengeleri nedeniyle bu artışın tekliften çıkarıldığı belirtilse de bu konu tamamen gündemden düşmüş değil. Son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyleyeceği ve bin TL’lik artışın emeklilere verileceği ifade ediliyor.
KAÇ KİŞİ İKRAMİYE ALIYOR?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı olanlar, dul-yetim aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, yaşlılık aylığı alan bazı gruplarla birlikte 17 milyona ulaşan kişi, bayram ikramiyesi alabiliyor. Geçen bayramlarda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyede bin TL’lik bir artışın kamuya maliyeti her bayram için 17 milyar TL, iki bayram için 34 milyar TL’ye ulaşıyor. 2026 bütçesinin 14-15 trilyon TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda ikramiyeler bütçenin binde 2’sine karşılık geliyor.
İkramiyeler 5 bin TL’ye çıkarılırsa iki bayramda toplam 10 bin TL’nin kamuya ek maliyeti 170 milyar TL’ye ulaşıyor.
Uygulanan ekonomik program nedeniyle Hazine bu kaynağı iç borçlanma yaparak karşılaşabilir. Türkiye’nin aylık iç borçlanması 300-400 milyar TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda ek olarak 34 milyar TL’lik borçlanmaya ihtiyaç var. Bütçe içi kaydırma ile bu rakamın karşılanması da mümkün. Yatırım ödenekleri, bazı teşvikler ve kamu alımlarından feragat edilerek ihtiyaç duyulan kaynak buraya aktarılabilir. Bir diğer seçenek ise Merkez Bankası’ndan kâr transferi ama bu kalemin kullanılmayacağı ifade ediliyor.
Emeklilere yapılacak ikramiye artışı, tabanın da yükselmesine ve önümüzdeki dönemlerde bu tabanın üzerinde bir artış beklentisine yol açıyor. Hükümet bu nedenli artışlara mesafeli yaklaşıyor. Halihazırda 4 bin TL olan ikramiyeye tek seferlik destek olarak bin TL ödenmesi ancak bunun kalıcı olmaması da konuşulan formüller arasında ancak savaş koşulları nedeniyle bu desteğin de verilmeyeceği konuşuluyor.
Hükümet kamu mali dengesi ve bütçe disiplini açısından bayram ikramiyelerinin kalıcı olmamasından yana. Tek seferlik ödemelerde kaynak bir şekilde bulunup ödeme yapılıyor ancak ikramiye düzenli olarak artırılıp kalıcı hale gelirse 3-4 yıl içinde bütçe açısından büyük bir yük anlamına geliyor.
Hükümet kaynakları, en düşük emekli maaşının enflasyon farkının üzerinde artırıldığına işaret ederek, emeklilerin banka promosyonları ile de desteklendiğini bu ikramiyelerin kalıcı olmaması gerektiğini savunuyor.
Türkiye’de emeklilere ödenen toplam maaş bütçesi yılda yaklaşık 3.5–4 trilyon liraya ulaşıyor. Emeklilere yapılacak yılda 200 milyar TL’lik ek ödeme sistemin toplam maliyetini yüzde 5 oranında artırıyor.