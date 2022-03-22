Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? soruları Ramazan ayına sayılı günler kala gündeme geldi. SSK, Bağkur ve Memur emeklisi, 2022 yılının ilk bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Yapılan son hesaplamalara göre 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesindeki artış 3300 TL'yi bulacak. 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman verilecek? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…