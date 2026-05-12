        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI ! 2026 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, SSK, BAĞ-KUR Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

        Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan milyonlarca emekli, hem ödeme miktarını hem de ikramiyelerin hesaplara yatırılacağı tarihi merak ediyor. Gözler, ödeme takvimi ve resmi detayların açıklanması için SGK tarafından yapılacak duyurulara çevrildi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç TL olacak, ödemeler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte konuya ilişkin son bilgiler…

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 19:36 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyelerine ilişkin beklenen açıklamalar netlik kazanmaya başladı. Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı döneminde ödenecek ikramiyenin, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 4 bin TL olarak uygulanacağını duyurdu. Açıklamanın ardından gözler ödeme takvimine çevrilirken, 26 Mayıs Salı gününe denk gelen arefe nedeniyle ikramiyelerin bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda “2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi gün hesaplara yatacak, kimler ikramiye alabilecek?” sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

        Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinde yeni bir artış yapılmayacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, Ramazan Bayramı döneminde ödenen ikramiye tutarının Kurban Bayramı için de geçerli olacağını belirterek, ödemelerin erkene çekilmesine yönelik çalışma yapılabileceğini ifade etti.

        Buna göre emeklilere Kurban Bayramı öncesinde de 4 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak.

        3

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs arasında yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        4

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

        Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlara ödeniyor.

        Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.

        Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamına dahildir.

        5

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
