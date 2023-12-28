Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.396,34 %1,87
        DOLAR 29,4487 %0,22
        EURO 32,6750 %0,04
        ALTIN 1.958,47 %-0,26
        FAİZ 39,09 %2,76
        GÜMÜŞ GRAM 22,78 %-0,79
        BITCOIN 42.514,00 %-2,03
        GBP/TRY 37,5872 %-0,12
        EUR/USD 1,1068 %-0,34
        BRENT 77,38 %-2,72
        ÇEYREK ALTIN 3.202,10 %-0,26
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman yatacak, yattı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde: İşte emekli ikramiyesi ödeme tarihi

        Çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Son dakika emekli ikramiyesi gelişmeleri yakından takip edilirken konuyla ilgili tarih açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte milyonlarca çalışan emeklinin beklediği haber hakkında detaylar...

        tbulut@haberturk.com
        Giriş: 28.12.2023 - 23:22 Güncelleme: 28.12.2023 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri araştırılıyor. 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihi açıklandı. Peki, 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...

        2

        ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        Ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Meclis'ten geçti. Yasalaşan ek 5000 TL emekli ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        3

        ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi

        4

        "4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.

        5

        Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak.

        6
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hizbullah ve İsrail arasında tansiyon geriliyor
        Hizbullah ve İsrail arasında tansiyon geriliyor
        Fransa açıklarındaki gemiden 20 Türk tahliye edildi
        Fransa açıklarındaki gemiden 20 Türk tahliye edildi
        Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu!
        Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu!
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        11 yaşındaki çocuk ölü bulundu
        11 yaşındaki çocuk ölü bulundu
        "Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yattı"
        "Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yattı"
        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        Icardi sözleri!
        Icardi sözleri!
        Sigarada yeni düzen
        Sigarada yeni düzen
        Arazide parçalanmış cansız beden bulunmuştu, şüpheli tutuklandı
        Arazide parçalanmış cansız beden bulunmuştu, şüpheli tutuklandı
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Afrika Uluslar Kupası'nda yoklar!
        Afrika Uluslar Kupası'nda yoklar!
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"