EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNÜ TARİHİ 2026: Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekli maaşlarının bayram öncesinde ödenip ödenmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemeleri, her ay tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle, maaş ödemelerinin öne çekilip çekilmeyeceği konusu ise merakla takip ediliyor. Peki 2026 Mayıs ayı emekli maaşları erken yatacak mı? Detaylar haberimizde.
MAYIS AYI EMEKLİ MAAŞI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.
Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında emekli maaşlarını alır.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25’inde,
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26’sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar ayın 28’inde emekli maaşlarını alır.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı maaşları üç ayda bir ödenmektedir.
ŞUBAT, MAYIS, AĞUSTOS, KASIM DÖNEMİ
Doğum tarihi 00–40 arası olanlar: Ayın 1. günü
Doğum tarihi 41–46 arası olanlar: Ayın 2. günü
Doğum tarihi 47–49 arası olanlar: Ayın 3. günü
Doğum tarihi 50–53 arası olanlar: Ayın 4. günü
Doğum tarihi 54–99 arası olanlar: Ayın 5. günü
MART, HAZİRAN, EYLÜL, ARALIK DÖNEMİ
Doğum tarihi 00–22 arası olanlar: Ayın 1. günü
Doğum tarihi 23–28 arası olanlar: Ayın 2. günü
Doğum tarihi 29–48 arası olanlar: Ayın 3. günü
Doğum tarihi 49–54 arası olanlar: Ayın 4. günü