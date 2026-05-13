        Emekli maaşlarının bayram öncesinde ödenip ödenmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemeleri, her ay tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle, maaş ödemelerinin öne çekilip çekilmeyeceği konusu ise merakla takip ediliyor. Peki 2026 Mayıs ayı emekli maaşları erken yatacak mı? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 17:36 Güncelleme:
        Emekli maaşlarının bayram öncesinde yatırılıp yatırılmayacağı konusu vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemeleri her ay tahsis numarasına göre belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılıyor. 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle, maaşların erkene çekilip çekilmeyeceği ise yakından takip ediliyor. Peki 2026 Mayıs ayı emekli maaşları erken ödenecek mi? İşte detaylar…

        MAYIS AYI EMEKLİ MAAŞI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

        Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı

        4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında emekli maaşlarını alır.

        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25’inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26’sında,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar ayın 28’inde emekli maaşlarını alır.

        4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Emekli Sandığı maaşları üç ayda bir ödenmektedir.

        ŞUBAT, MAYIS, AĞUSTOS, KASIM DÖNEMİ

        Doğum tarihi 00–40 arası olanlar: Ayın 1. günü

        Doğum tarihi 41–46 arası olanlar: Ayın 2. günü

        Doğum tarihi 47–49 arası olanlar: Ayın 3. günü

        Doğum tarihi 50–53 arası olanlar: Ayın 4. günü

        Doğum tarihi 54–99 arası olanlar: Ayın 5. günü

        MART, HAZİRAN, EYLÜL, ARALIK DÖNEMİ

        Doğum tarihi 00–22 arası olanlar: Ayın 1. günü

        Doğum tarihi 23–28 arası olanlar: Ayın 2. günü

        Doğum tarihi 29–48 arası olanlar: Ayın 3. günü

        Doğum tarihi 49–54 arası olanlar: Ayın 4. günü

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
