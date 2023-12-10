EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM! 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Emekli maaş zammı tahmini - Merak Edilenler Haberleri

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM! 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Emekli maaş zammı tahmini - Merak Edilenler Haberleri

Milyonlarca emeklinin gözü Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamları emekli zammının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Enflasyon oranlarının belli olmasının ardından SSK, Bağ-Kurlular emekli maaş zammı hesabı yapmaya başlayacak. Peki, "2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte emekli zammında son durum...

2 Şurada Paylaş!









EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ORAN NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Her ne kadar 6 aylık enflasyon verileri açıklanmasa da 5 aylık enflasyon verileri ışığında emekli maaş zammı tahminleri yapıldı. Net emekli maaş zammı oranı ise bir ay sonra Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte belli olacak.