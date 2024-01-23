EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2024 | Emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250 ve 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar emekli zammı alacak? - Merak Edilenler Haberleri

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2024 | Emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250 ve 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar emekli zammı alacak? - Merak Edilenler Haberleri

6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 37,57 olarak açıklanan emekli maaş zammına yüzde 5 ek zam yapılırken, konuya ilişkin bakanlıktan kritik bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltileceğini belirtti. Yeni emekli maaşları ek zamsız olarak hesaplara geçirilirken 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların alacağı yeni maaş merak konusu oldu. İşte 2024 emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların emekli maaşı hesaplama tablosu...

Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için dört aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.

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MEMUR EMEKLİSİ VE SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE 49,3 OLDU!

Memur aylıklarına Temmuz ayında yüzde 17,55 + 8 bin 77 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, altı aylık dönemde memur maaşları için yüzde 31,56 civarında enflasyon farkı doğmuş oldu.

Memur ve memur emeklisi ve SSK Bağ Kur alacağı zam oranı da yüzde 49,3 olarak netleşti.